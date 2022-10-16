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巴隆周刊：市場對台積電的恐慌情緒過頭了

編譯簡國帆／綜合外電
巴隆金融周刊指出，市場目前對台積電的恐慌情緒過頭了。（美聯社）
巴隆金融周刊指出，市場目前對台積電的恐慌情緒過頭了。（美聯社）

美國加強對中國限制晶片出口，引發晶片股的廣泛賣壓，台積電股價也受創嚴重，但巴隆金融周刊（Barron's）指出，市場目前的恐慌情緒過頭了。

台積電上周公布第3季財報，總裁魏哲家在評估美國政府對中國最新晶片限制措施時，以一貫的洗鍊回應風格，認為這些措施對台積電的影響有限且可控管。

不過市場可沒那麼樂觀。自美國商務部10月7日宣布這些廣泛的措施以來，台積電ADR已跌了11%，也與費城半導體指數的表現相符。

魏哲家的論點有其根據。美中晶片戰聽起來當然是災難性的，產業研究機構國際數據研究公司（IDC）的數據顯示，中國去年買下全球三分之一的半導體，價值2,120億美元，Stimson中心特聘研究員Richard Cronin指出，其中90%都是仰賴進口。台積電則生產超過一半的全球晶片供應。

巴隆周刊指出，美國的新政策只影響16奈米以下的「先進」邏輯晶片，而中國為電子產品和汽車產業所購買的晶片，多為較舊製程的晶片。

而且，早在美國前總統川普封殺華為時，台積電就已失去最大的中國先進晶片客戶。台積電現在只有約10%的獲利來自中國，占比遠低於北美市場的66%。SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel指出，華府的最新攻勢將只會略為削弱現有的中國事業。

巴隆周刊指出，只是要留意美國最新措施對蘋果與鴻海集團的影響，從而對台積電帶來的風險。台積電生產的最先進晶片也供應iPhone，而多數iPhone都是在中國組裝。目前市場媒人預期供應鏈將斷鏈，但蘋果可能也遭遇申請許可證的緊箍咒。

伯恩斯坦研究公司資深美國半導體分析師Stacy Rasgon指出，美方的目標是要消弭中方的軍事應用，美國最新計畫其中一個令人意外之處是也涵蓋記憶體晶片，限制門檻是18奈米以下的DRAM晶片、以及128層以上的NAND晶片，目標可能瞄準超級電腦。

雖然美中晶片戰可能加劇，這當然不利台積電和其他新興市場科技公司，但Dylan Patel認為，當前的晶片出口限制令也是美國推動台灣和南韓加入「Chip 4」聯盟的更廣泛行動之一。

巴隆周刊指出，隨著時間發展，這些行動勢將觸怒中國，但目前市場的恐慌情緒可能過頭了。

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