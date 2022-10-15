BTS休團前最後一唱？ 韓流及南韓經濟將痛失一大推力

BTS一直是「韓流」席捲全球的靈魂人物，這個南韓流行音樂（K-Pop）團體以歌舞魅力席捲全球，經濟及文化效益驚人。 路透

紅透半邊天的南韓 男子天團「防彈少年團」（BTS ）15日合體表演，是今年6月宣布將無限期休團以來首度同台演出，吸引大批粉絲爭搶一睹可能是近年內最後一次的團體表演，這也意味著南韓經濟及「韓流」未來數年將痛失一大推力。

彭博資訊報導，BTS 15日在南韓第二大城市釜山舉行免費演場會，以聲援釜山申辦2030年世界博覽會（World Expo），吸引世界各地的成千上萬ARMY（粉絲）到場，彰顯BTS作為「韓流」超級巨星及吸金大咖的角色難被取代。

BTS宣布七個團員將轉而專注於個人活動，儘管未提及將休團多久，但年紀最大的成員今年已屆入伍最後時限，因此此刻可能是幾年內難得全員到齊的時刻。

特地飛往釜山看BTS演唱會的香港粉絲Jessica Wan說：「這不能說是最後一次機會，但是（BTS）在不久可能就不會有任何演唱會，因為一些成員會很快入伍。」她在BTS出道初期就成為忠實粉絲，不惜辛勞奔赴曼谷、巴黎等世界各地，看他們表演。

BTS一直是「韓流」席捲全球的靈魂人物，這個南韓流行音樂（K-Pop）團體以歌舞魅力席捲亞洲之後，也攻進美國、歐洲主流市場，加上南韓歌手Psy的熱門歌曲「江南Style」、黑色喜劇電影 「寄生上流」揚名國際，助長了南韓作為文化重鎮和旅遊目的地的吸引力。

BTS帶動的經濟效益驚人。現代研究所2018年進行的一項研究表明，BTS在2014至2023年間有望創造56兆韓元（390億美元）的經濟價值。南韓央行的數據顯示，南韓今年上半年智慧財產權的貿易順差創新高，主要歸功於BTS、韓劇及南韓電影的海外高人氣。

目前不清楚有誰能夠接替BTS。南韓女團BlackPink已透過YouTube及串流媒體服務，在全球打開知名度，但影響力仍遠不及BTS。