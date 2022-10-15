我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G20拜習會傳變數 美媒：北京採拖字訣 有其目的

桑默斯：英國危機恐是微震 預警全球經濟大地震

墨比爾斯：科創將成中國經濟新增長點

記者林宸誼／即時報導
「新興市場教父」墨比爾斯。（路透）
「新興市場教父」墨比爾斯。（路透）

有「新興市場之父」稱號的墨比爾斯（Mark Mobius）認為，中國仍然是不可忽視的超大規模經濟體，作為最重要的新興市場經濟體之一，中國遍地都是掘金機會，有着投資的必要性。

澎湃新聞報導，墨比爾斯指出，中國在推動經濟轉型過程中，高階製造業比重將逐步加大，這必然帶來生產力的解放以及生產效率的極大提升，科技創新，將成為中國經濟新增長點。

不過，對於中國過往十年大熱的互聯網類股，墨比爾斯直言，槓桿太高，並稱互聯網公司在發行市場融資規模大，估值太高，基本上VC/PE的投資回報率太低，或者沒有回報，因此他認為互聯網公司低回報狀態短期內難以改善，應避免在這一領域的投資。

環球市況近期波動大，墨比爾斯認為，中國將保持宏觀政策獨立性，走自己的路，全球其他經濟體是否被迫跟隨加息政策，對中國影響較小。

他指出，中國降低利率的決策或更加明智，很多人對通縮避之不及，但通縮通常伴隨着物價水平下降，這會對公眾和消費者來說是一件好事。在某種程度上，市場正處於通縮的環境中，因技術革新會降低生產成本，物美價廉也是一種趨勢。

談及貿易摩擦持續升級，逆全球化浪潮衝擊全球供應鏈體系，墨比爾斯表示，貿易保護政策之下，沒有誰能獨善其身，必須謹記國際貿易以中間品貿易為主，在全球製造業供應鏈一體化的情況下，諸多國家的原材料、零配件都依賴進口。

對於中美關係，墨比爾斯認為，兩國關係深厚，已經無法完全切割，雙方不僅是貿易關係，還是互為重要的投資夥伴，中國在美國市場進行大量的投資，美國在中國投資也是如此。因此中美完全脫鉤是不現實的，不認為兩國的關係將持續地惡化下去。

投資 墨比爾斯 供應鏈

上一則

桑默斯：英國危機恐是微震 預警全球經濟大地震

延伸閱讀

自駕國際標準制定 中國稱領先全球

自駕國際標準制定 中國稱領先全球
中國銀保監會出手 新設小額網貸全面叫停

中國銀保監會出手 新設小額網貸全面叫停
英央行急救市 桑默斯讚正確 伊爾艾朗籲升息至少4碼

英央行急救市 桑默斯讚正確 伊爾艾朗籲升息至少4碼
墨比爾斯：中國借出太多錢 現在接近亞洲金融危機情況

墨比爾斯：中國借出太多錢 現在接近亞洲金融危機情況

熱門新聞

由於交易員擺脫了另一份炙手可熱的通膨報告，美股大幅回升，道瓊工業平均指數從低點飆升1500點至高點收盤。美聯社

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

2022-10-13 17:02
美國政府上周五（7日）宣布對中國實施新的晶片出口管制，已在全球半導體產業引發衝擊，拖累中國、歐美相關類股10日均下跌。（路透）

美對中發動鎖喉戰 全球晶片股倒成一片

2022-10-10 07:25
大摩預估，勞力士等中古名表的二手價將進一步下跌。(路透)

供過於求 勞力士等二手名表價格將續跌

2022-10-14 10:59
美國9月核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，美股13日早盤大跌後回彈。（路透）

美股早盤大跌後反彈 重回3500展現技術支撐

2022-10-13 11:20
美國第二大連鎖超市克羅格14日宣布以246億美元收購Albertsons。 路透

強強聯手 美連鎖超市二哥以246億美元收購四弟

2022-10-14 09:59
科技股繼續在熊市中遭受重創，AMD等半導體股暴跌。(路透)

半導體股暴跌 那指創兩年新低

2022-10-10 16:57

超人氣

更多 >
心臟病發死了90分鐘 他復活後揭露「死後世界」樣貌

心臟病發死了90分鐘 他復活後揭露「死後世界」樣貌
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
鍾鎮濤絕美女兒上英國名校 老婆不捨「哭暈在飛機上」

鍾鎮濤絕美女兒上英國名校 老婆不捨「哭暈在飛機上」
世說新聞/台裔教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命

世說新聞/台裔教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？