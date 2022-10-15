墨比爾斯：科創將成中國經濟新增長點

「新興市場教父」墨比爾斯。（路透）

有「新興市場之父」稱號的墨比爾斯 （Mark Mobius）認為，中國仍然是不可忽視的超大規模經濟體，作為最重要的新興市場經濟體之一，中國遍地都是掘金機會，有着投資 的必要性。

澎湃新聞報導，墨比爾斯指出，中國在推動經濟轉型過程中，高階製造業比重將逐步加大，這必然帶來生產力的解放以及生產效率的極大提升，科技創新，將成為中國經濟新增長點。

不過，對於中國過往十年大熱的互聯網類股，墨比爾斯直言，槓桿太高，並稱互聯網公司在發行市場融資規模大，估值太高，基本上VC/PE的投資回報率太低，或者沒有回報，因此他認為互聯網公司低回報狀態短期內難以改善，應避免在這一領域的投資。

環球市況近期波動大，墨比爾斯認為，中國將保持宏觀政策獨立性，走自己的路，全球其他經濟體是否被迫跟隨加息政策，對中國影響較小。

他指出，中國降低利率的決策或更加明智，很多人對通縮避之不及，但通縮通常伴隨着物價水平下降，這會對公眾和消費者來說是一件好事。在某種程度上，市場正處於通縮的環境中，因技術革新會降低生產成本，物美價廉也是一種趨勢。

談及貿易摩擦持續升級，逆全球化浪潮衝擊全球供應鏈 體系，墨比爾斯表示，貿易保護政策之下，沒有誰能獨善其身，必須謹記國際貿易以中間品貿易為主，在全球製造業供應鏈一體化的情況下，諸多國家的原材料、零配件都依賴進口。

對於中美關係，墨比爾斯認為，兩國關係深厚，已經無法完全切割，雙方不僅是貿易關係，還是互為重要的投資夥伴，中國在美國市場進行大量的投資，美國在中國投資也是如此。因此中美完全脫鉤是不現實的，不認為兩國的關係將持續地惡化下去。