桑默斯：英國危機恐是微震 預警全球經濟大地震

前財政部長桑默斯。(美聯社)

前財政部長桑默斯（Larry Summers）是最早警告通膨恐揮之不去的重量級經濟學家之一，如今他再度示警：世界各國央行此刻紛紛升息抗通膨，可能導致一波全球經濟危機。英國 債市最近颳起風暴就是警訊。

財經網站MarketWatch報導，桑默斯14日在國際金融協會（IIF）年會致詞時說：「我們正面臨一系列挑戰，是我觀察這方面40年來，記憶所及最錯錝複雜又各不相同的挑戰。坦白說，我認為消防隊還待在消防局裡（尚未出動）。」

桑默斯指出，利率 升高、美元走強、能源和糧食短缺、地緣政治緊張、氣候變遷的挑戰聚在一塊，意味「總該有人要提出某種紮實的因應之道，然後付諸實行」。

他仍認為，美國應把利率升到高於聯準會（Fed）和金融市場預期的水準，才能馴伏通膨，但那個現實可能導致世界各地「經濟錯位」。

桑默斯說：「假如你試圖避免那樣做（大幅升息），只會發現自己陷入停滯性通膨的處境，日後必須費更大的力氣。然而，那麼做卻會給世界其他地區帶來形形色色的附帶後果。」

「後果」之一是其他國家的政府可能遭遇難在債市籌資的問題，最近英國政府公債市場動盪即為例證。

桑默斯說：「在英國發生的事，有些是自做自受。但有些是正在全球體系發生的微震。出現微震後，大地震 未必會接踵而至，但或許該思考如何做好地震防護。」