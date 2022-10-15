特斯拉問題層出不窮 股價已比去年歷史高點腰斬

特斯拉面臨多重逆風，股價已從去年11月的高點腰斬。(路透)

在美國股市拋售潮重創科技業之際，電動車 大廠特斯拉 （Tesla）也難倖免，股價 已比去年11月歷史高點大跌約50%，但特斯拉本身也面臨一大堆問題，包括富國銀行稱其車輛需求面臨不確定性。

特斯拉14日股價收跌7.6%至204.99美元，大約只剩去年11月4日最高紀錄收盤價409.97美元的一半，市值也下滑至6,420億美元。

特斯拉這波股價重挫適逢全球市場廣泛崩盤之際，投資人同時面對通膨高漲、利率上揚和對經濟減緩的恐懼三面夾擊，風險較高且估值較高的成長股在這波賣壓中受創嚴重。

不過，特斯拉本身也有一大堆問題：物流問題導致了特斯拉第3季交車量下滑，部分分析師也警告，特斯拉車輛售價的攀漲可能對需求造成拖累。問題最大的是，特斯拉上海廠的生產因為當地實施防疫封控而中斷。此外，特斯拉也和全球其他車廠一樣，須對付供應短缺和原物料成本飆漲的問題。

富國銀行分析師14日將特斯拉的股票目標價從280美元下跌至230美元，但評級維持為中性。他們預期特斯拉下周公布的第3季財報將稍優於預期，但特斯拉電動車的潛在需求疑慮愈來愈深，尤其是在中國大陸的需求。

特斯拉執行長馬斯克在推特收購案上的反覆變卦，也拖累特斯拉股價，因為外界擔憂這位領導人已投入太多具挑戰性的冒險事業，並把自己搞得分身乏術、自顧不暇。