羅比尼：未來十年金融危機將層出不窮

紐約大學經濟學教授羅比尼有「末日博士」稱譽，曾料中美國房市泡沫化危機，如今又警告未來十年，將爆發巨大的破產事件和層出不窮的金融危機。(路透)

紐約大學經濟學教授羅比尼（Nouriel Roubini）在華爾街享有「末日博士」稱譽，曾料中美國房市泡沫化危機，如今他又語出驚人警告：未來十年，將爆發巨大的破產 事件和層出不窮的金融危機。

財星網站（Fortune）報導，現年64歲的羅比尼多年來發表的悲觀預言多不勝數，最著名的莫過於2006年在美國經濟展望一片大好時，獨排眾議示警：金融危機山雨欲來。根據一篇國際貨幣基金（IMF）報告，那年羅比尼在華盛頓IMF會議上預言，美國房市一崩盤，終會把全球推落衰退深淵。他當時說，美國打噴嚏會讓全球重感冒，即使聯準會（Fed）連番降息也難救。

果然被羅比尼料中，美國房市泡沫2007年開始爆裂，一年後掀起全球金融海嘯，市場崩盤連Fed也無法力挽狂瀾。

現在，羅比尼再度警告：這世界面臨一波「停滯性通膨危機，與以往見過的大不相同」。

羅比尼13日在時代雜誌（Time）發表評論指出，未來十年，低成長與高通膨的組合，將導致「巨大的破產與層出不窮的金融危機」。他解釋，冷戰過後，「超級全球化」、地緣政治相對穩定以及科技創新，都協助抑制通膨，但如今全球經濟環境已改觀。

羅比尼預言，全球正步入所謂「停滯性通膨大動盪」（Great Stagflationary Instability）的新時代。多股趨勢助長通膨，包括人口老化、氣候變遷、供應鏈受擾、保護主義氣焰高張、產業「回岸」（從海外遷回母國）。各國央行 為對抗通膨，不得不把利率提高到歷史常態水準，一反多年來把利率壓到歷史低點的做法。

他說：「貨幣政策正常化和升息腳步加速，將把槓桿率高的家庭、企業、金融機構和政府逼上破產和倒債之路。」他估計，私部門與公部門債務占全球國內生產毛額（global GDP）比率將激增，從1999年的200%衝上2022年的350%。

不過，羅比尼警告，央行官員切莫因此「畏縮」，而決定在短期內停止升息，否則通膨將演變成糾纏全世界久久揮之不去的夢魘。基本上，他認為，礙於當前的通膨環境，央行此刻已進退維谷：「面對停滯性通膨震撼，央行必須收緊政策立場，即使經濟步向衰退亦然。」

投資 人該如何因應這種經濟大環境？羅比尼的建議是：避開股票和長期債券。他說：「投資必須尋找有助於規避通膨、政治和地緣政治風險和環境災害的資產，包括短期政府公債和抗通膨債券、黃金和其他貴金屬，以及對環境災害較有抵抗力的不動產。」