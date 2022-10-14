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美調查半導體裝置專利侵權 對象含三星、高通、台積電

中央社／華盛頓14日電
美國國際貿易委員會表示，將就某些半導體裝置和積體電路及使用這些零組件的行動裝置，對韓國三星電子、美國高通公司和台積電展開專利侵權調查。（路透）
美國國際貿易委員會表示，將就某些半導體裝置和積體電路及使用這些零組件的行動裝置，對韓國三星電子、美國高通公司和台積電展開專利侵權調查。（路透）

美國國際貿易委員會（USITC）表示，將就某些半導體裝置和積體電路（IC）及使用這些零組件的行動裝置，對南韓三星電子、美國高通公司和台積電展開專利侵權調查。

路透和專門刊登通訊設備及半導體消息的TelecomLead網站報導，美國國際貿易委員會在聲明中說，上月接獲紐約州的Daedalus Prime公司投訴，經過表決，決定調查三星電子（Samsung Electronics）和台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）生產的半導體，以及三星電子和高通（Qualcomm）的某些積體電路。

Daedalus Prime公司9月13日投訴，指稱相關企業進口到美國及出售的積體電路、內含這些積體電路的行動裝置及零組件侵犯專利，違反1930年關稅法第337條，因此要求美國國際貿易委員會發出「有限禁制令」（limited exclusion order）及「暫停與停止銷售令」（cease and desist orders）。

美國國際貿易委員會尚未就案件實質問題做出任何決定。委員會首席行政法官將指派一名行政法官負責安排時間舉行聽證，這名行政法官將對是否違反第337條做出初步裁定，而初步裁定結果須經委員會審查。

美國財經媒體報導，如果委員會裁定這些裝置侵犯Daedalus Prime專利，可能依法禁止進口美國。針對的裝置包括智慧型手機、平板電腦和智慧型手表，例如三星的Galaxy S20 FE和Galaxy A71 5G手機，以及Daedalus Prime指稱台積電為高通等美國公司製造的晶片。

Daedalus Prime向委員會投訴所主張的專利範圍，最初由英特爾公司（Intel Corp.）開發，後來被Daedalus Prime取得。

委員會一周前針對車用半導體展開調查，也是源於Daedalus Prime提出專利侵權投訴，進口這些半導體的企業包括賓士美國公司（Mercedes-Benz USA LLC）、恩智浦美國公司（NXP USA Inc）和安富利公司（Avnet Inc.）。

三星、台積電和Daedalus Prime的律師尚未回應置評請求。

三星 台積電 高通

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