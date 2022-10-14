道指跌403點 全周升逾1%

在克羅格(Kroger)同意以246億元或每股34.1元的價格收購該公司後，Safeway母公司Albertsons下跌8.45%，而克羅格下跌7.32%。路透

美股14日暴跌，結束了動盪的一周；前一個交易日，由於投資 人消化了通膨預期，股指出現歷史性的逆轉反彈。

道瓊工業平均指數 下跌403.89點或1.34%至2萬9634.83點，但全周仍上漲1.15%。史坦普500指數下跌86.84點或2.37%至3583.07點，為8個交易日內第7次收跌。那斯達克綜合指數下跌327.76點或3.08%至1萬321.39點，遭特斯拉和Lucid Motors分別下跌7.55%和8.61%拖累。

史指和那指本周均收低，分別下跌1.55%和3.11%。

在密西根大學的消費者信心調查顯示通膨預期正在上升後，股指跌至盤中低點，Fed可能會密切關注這種情緒。由於成長型股票對升息 最為敏感，以科技股為主的那指領跌。

與此同時，債券殖利率飆升，隨著投資人對更高的通膨預期做出反應，10年期美國國債殖利率在兩天內第二次突破4%。

本周股市震盪，投資人評估新的通膨數據，將為Fed繼續升息以冷卻物價上漲提供訊息。13日美股出現重大逆轉。道指在盤中低點下跌逾500點後收盤上漲827點。史指上漲2.6%，打破連續6天的跌勢；那指上漲2.2%。

13日發布的消費者物價指數(CPI)是美國9月的重要通膨數據，高於預期。一開始給市場帶來壓力，因為投資人為Fed繼續其激進的升息計畫做好準備。然而，後來，他們擺脫了這些擔憂。

即使如此，持續的通膨仍然是Fed和投資人對收緊政策的擔憂的一個問題。

瑞銀全球財富管理部門投資長海菲勒(Mark Haefele)在報告中寫道：「由於核心CPI仍朝著錯誤的方向發展，勞動市場強勁，Fed政策轉向的條件還不具備，難以成為股市持續上漲的條件之一。」

他補充說：「此外，隨著通膨會保持高點更久，加上Fed進一步升息，政策收緊的累積效應將美國經濟推入衰退的風險增加，從而削弱了企業獲利前景。」

油價下跌，將大宗商品推至8月5日以來最糟單周走勢，因為對全球經濟衰退打擊需求的擔憂超過了OPEC+的減產。

西德州中質原油(WTI)收跌3.93%至每桶85.61元；本周累計下跌7.59%，3周來首見單周下跌。今年以來WTI上漲近14%。

布蘭特原油也下跌3.11%至每桶91.63元，本周下跌6.42%。這是布蘭特原油自9月2日以來的第一周下跌。今年以來上漲近18%。

銀行股和連鎖雜貨店營運商Albertsons成為頭條新聞。

在克羅格(Kroger)同意以246億元或每股34.1元的價格收購該公司後，Safeway母公司Albertsons下跌8.45%，而克羅格下跌7.32%。

在旅遊復甦，且獲Cowen升評後，達美航空上漲2.3%。

包括摩根大通和花旗集團和富國銀行等幾家銀行股都上漲，原因是大量銀行股的財報好壞參半。摩根史坦利收跌。

由於投資人權衡新的通膨數據，本周美股走勢震盪交投。波濤洶湧的走勢可能代表紓壓式反彈正在進行中。

Nationwide投資研究主管哈克特(Mark Hackett)表示：「本周提供了更多證據證明股市可能會出現反彈。」「13日的走勢是由令人失望的CPI報告推動的，最初超過3%的跌幅迅速扭轉，以近3%的漲幅收盤。」

他說，「機構投資人仍然極其保守，高盛的數據顯示，在CPI公布前淨股票部位處於5年低點。」「再加上基金經理人的現金部位處於2001年來新高，推動尖銳的反彈，並反映出潛在的上行期望。」

他指出，此外，美國商銀的牛熊指標連續4周持平，證明散戶正在逢低買入，股票型基金連續7周呈淨流入，「市場最近幾周曾試圖反彈但徒勞無功，13日讓人印象深刻的逆轉是個指標，也就是即使市場充滿悲觀氣氛，紓壓式反彈可能已近。」