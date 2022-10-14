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供過於求 勞力士等二手名表價格將續跌

編譯陳律安／綜合外電
大摩預估，勞力士等中古名表的二手價將進一步下跌。(路透)
大摩預估，勞力士等中古名表的二手價將進一步下跌。(路透)

摩根士丹利（大摩）的分析師表示，勞力士、百達翡麗、愛彼等熱門二手名表的價格將進一步下探，原因是市場供給過剩。

WatchCharts的指數顯示，勞力士熱門二手表款的價格在2021年至2022年第1季飆漲，並於今年4月觸頂，但此後已下跌21%，二手百達翡麗表款則自高點平均跌價19%、二手愛彼表款則自高點下跌15%。勞力士的迪通拿、百達翡麗的金鷹、以及愛彼的皇家橡樹，都是十分搶手的二手奢華腕表。

WatchCharts的整體市場指數（包含所有品牌），第3季下滑9%。江詩丹頓運動表款Overseas 4500V/110A-B483的二手價也大幅滑落，這款名表的零售價為2.25萬美元，二手價格在4月衝上3.99萬美元，如今回落至3.09萬美元。

大摩分析師團隊的奧賓等人表示，二手名表的價格可能持續下跌，原因是供應激增，「我們發現今年來二手名表的庫存大幅增加，原因是二手經銷商和個別投資人正拋售庫存。考量到待價而沽的二手名表庫存水準，和總體經濟形勢惡化，我們預估中古名表的價格將逐季下跌」。

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