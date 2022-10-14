剖析美股絕地反攻5個理由 後市透露什麼訊號？

美股13日走勢上演大反攻，讓許多市場觀察家摸不著頭緒。(路透)

在美國公布9月美國消費者物價指數 （CPI）後，聯準會（Fed）將更積極升息的展望拖累美股 13日早盤重挫約2%，道瓊工業指數更大跌近550點，孰料幾小時後就上演「絕地大反攻」，美股全面大漲，史坦普500指數一漲3%，道瓊工業指數更飆漲960點。

史坦普500指數最後以2.6%的漲幅做收，道瓊工業指數也漲2.8%（漲點827.87點）。美股的反攻之勢也讓許多觀察家摸不著頭緒。

華爾街日報、MarketWatch及巴隆金融周刊（Barron's）剖析了幾個美股翻紅大漲的可能原因：

股市跌過頭了

史坦普500指數截至13日止已連跌六天，若繼續下挫，將締造2020年2月來最長跌勢，CappThesis的Frank Cappelleri指出，標普500指數在7月的連跌六個交易日，帶動了之後的夏季大漲，投資 人可能認為股市跌泰深了。

利空出盡

目前通膨仍居高不下，但若Fed緊縮過頭，終究會再度寬鬆貨幣政策以修正路線，理論上是股市利多。

企業獲利展現韌性

達美航空、達美樂的上季財報雖不如市場預期，但仍找到其他讓投資人印象深刻的方式，Walgreens Boots Alliance財報優於預期，且維持財測不變，比市場原本悲觀的預期還好，或許有助解釋股市上漲，但這也不是個很理由，因為其他企業仍有壞消息，股價卻大漲，例如警告晶片需求疲弱的台積電大漲了逾5%。

通膨出現攀峰跡象

Edward Jones資深投資策略師Mona Mahajan指出，美國CPI報告裡的租金是落後指標，意味著租金發展趨勢可能比報告所呈現的還好，「通膨正朝正確方向前進，也有想法認為通膨或許正在攀峰」。自美國公布CPI報告後，聯邦資金利率期貨市場預期利率將在約4.9%到達高峰，

技術因素

巴隆週刊認為，這是最有可能的解釋。標普500指數從2020年新冠時期低點到2022年1月高點的漲幅，迄今已蒸發一半，這對市場技術人士來說是個重要關卡，若觸及這個關卡，可能觸發選擇權賣權的一波獲利了結賣壓。許多人投資人認為，周四的股市上漲是因為大量投資人結清賣權部位，幫助提振股市。

另外，「擔心錯過漲勢」的演算法交易，也擴大股市買盤。

但這個理由仍不夠讓人滿意，特別是美股正處於熊市，比較可能的原因可能是投資人在找理由買股票，以緩和虧損的痛苦，因為有時市場走勢也是受到投資部位和交易牽動，沒有任何基本面原因。

後市解讀

投資顧問Lawrence G. McMillan在MarketWatch撰文指出，股市確實超賣了，10月也向來有「熊市殺手」支撐，但還是抱持看空態度比較好。其他分析師也認為，雖然短期的避險活動拉抬了股市行情，但悲觀的基本面卻未改變，而這種漲勢通常只有曇花一現。

問題在於震盪幅度。OptionMetrics量子部門主管Garrett DeSimone認為，一般來說，一個交易日內的震盪幅度如此之大，並非市場的健全跡象。目前交易員正在警戒波動加劇將成為新常態。

一些投資人認為美股價位下滑，是保持審慎樂觀的理由之一，市場的焦點接下來將轉向重要的財報季、以及11月8日的美國國會期中選舉。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz認為，對著眼長線的投資人來說，目前好幾個部門已浮現明確的便宜標的，但對聚焦未來半年的投資人來說，股市上漲的機率基本上就像在擲骰子。