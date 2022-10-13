蘋果愈來愈像銀行了 Apple Card推高利息儲蓄帳戶

蘋果公司13日宣布，將在未來幾個月對Apple Card用戶推出零手續費、高存款利率的存款帳戶「Savings」。(取材自蘋果官網)

蘋果 公司宣布，將攜手高盛 ，在未來幾個月對Apple Card用戶推出零手續費、高利息的儲蓄存款帳戶「Savings」，凸顯這家科技巨頭將利用龐大iPhone用戶的基礎來推出更多金融產品的企圖心。

蘋果13日發布的聲明指出，目前Apple Card用戶在消費時可以獲得「Daily Cash」現金回饋，而這些用戶未來幾個月將可以開設一個儲蓄帳戶，將Daily Cash的錢自動存進去，零手續費、毋需最低存款額度、也沒最低餘額要求。

Apple Pay和蘋果錢包副總裁貝利表示：「Savings讓Apple Card用戶的現金回饋隨時間增加，同時也是為未來儲蓄。Savings為用戶最愛的Apple Card回饋（Daily Cash）帶來更多價值，同時提供易於使用的工具，有助用戶過上較健康的財務生活。」

蘋果並未透露這個帳戶的存款利率為多少。NerdWallet指出，目前這個帳戶的利率最多達到2%左右。

金融時報（FT）指出，在蘋果尋求增加其數位錢包的功能之際，此舉是蘋果擴大跨足金融領域的最明確訊號之一。

這個新的存款帳戶也強化了蘋果和高盛的合作關係。高盛雖與蘋果合作推出Apple Card，但在Apple Pay方面卻扮演較不重要的角色。

摩根大通執行長戴蒙6月討論到銀行業未來將掀起「殘酷」競爭時，強調了蘋果在這方面的作為，他說蘋果提供的服務如同銀行。

蘋果聲明另指出，Apple Card用戶將能直接在蘋果裝置上的應用程式「錢包」輕鬆設置和管理這個帳戶。一旦用戶設定Savings帳戶，未來收到的所有Daily Cash回饋將自動存入該帳戶，或用戶也可以選擇繼續將這些回饋存進「錢包」的Apple Cash。用戶隨時都能更動Daily Cash回饋的去向。

為進一步擴大Savings用途，用戶還能透過連結銀行帳戶、或從Apple Cash餘額，將額外的錢存進Savings帳戶。用戶隨時都能透過將資金轉到連結的銀行帳戶、或Apple Cash來提款，這都不需手續費。