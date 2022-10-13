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美股早盤大跌後回彈 3,505展現技術支撐

編譯／任中原
美國9月核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，美股13日早盤大跌後回彈。（路透）
美國9月核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，美股13日早盤大跌後回彈。（路透）

美國9月消費者物價指數（CPI）超強，核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會（Fed）11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，使美股開盤後立即重挫，標普500指數並一度跌破3,500大關，之後跌幅縮小，重新站上3,500點以上，顯示技術面再度發揮支撐力道。

Fed持續大幅升息，加上時節進入第3季財報熱季，分析師已大幅下修企業盈餘預估，美股基本面壓力沈重，遇到CPI偏高等利空消息則益發脆弱。

但美股從今年初回跌迄今，已經進入技術性支撐區。依據「費波納契數（Fibonacci series）」，也就是所謂的「黃金切割率」，標普500指數從2020年3月低點到2022年初頂峰的總上升點數，乘以0.382，則當指數跌到3,815點時，將能獲得第一道的技術支撐，然而這一道支撐已於6月時跌破。

第二道支撐，則是6月15日的今年來低點3,667；前周一度跌破，上周雖然收復，但本周又再度跌破。

目前指數已進入另一道支撐區，就是依據「黃金切割率」，指數回檔幅度要到之前總漲點的50%，亦即當指數跌到3,505點時會有強力支撐。今日早盤短暫跌破3,500後，隨即又再站上，顯示技術面已出現支撐。

指數 美股 升息

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