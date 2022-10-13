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美Q3財報5主題 投資人如何讀出弦外之音

編譯湯淑君／綜合外電
美國企業第3季財報季本周將由大型銀行揭開序幕，預料「強勢美元」造成的衝擊將反映在財報數據上，也可望是法說會談論的議題之一。(美聯社)
美國企業第3季財報季本周將由大型銀行揭開序幕，預料「強勢美元」造成的衝擊將反映在財報數據上，也可望是法說會談論的議題之一。(美聯社)

美國企業第3季財報季本周將由大型銀行揭開序幕，任何苗頭不對的風吹草動，尤其獲利和營收預警，都可能牽動股市敏感神經。財經網站MarketWatch整理出五個主題，協助投資人從財報數據和主管法說會發言中，讀出弦外之音。

一，通膨

通膨顧慮仍會是美企頻頻提及的關鍵字，但相關說辭不可盡信，因為許多公司趁機漲價拉抬獲利，通膨也許只是藉口。投資人可詳讀法說會紀錄或觀看網路直播，找尋「價格行動」、「價格變化」、「提高費率」、「策略性價格舉措」、「有利的驅動因素」、「價格彈性」等措詞，都是漲價的委婉說法。

二，美元

美元愈是升值，愈會降低美企境外獲利和營收的價值，也會加劇銷售成長減速。一些企業可能用「恆定美元」等排除美元升值影響的用語，來粉飾匯損衝擊。投資人應留意，華爾街共識預測是根據總銷售額，不是「恆定匯率」銷售額；所以，某企業若提供的營收成長預測是「以恆定匯率基礎」計算，不應直接拿來與分析師預測數據比較。

三，庫存

許多企業面臨須降價出清過剩存貨，因當初基於供應鏈受限考量而過度備貨，如今通膨竄高和經濟減緩抑制買氣，導致供過於求。分析師認為，一些原先供不應求的產業，例如汽車工業，可能開始面臨供應過剩，即使未反映在第3季財報上，也可能在財測中提及。投資人可從盈餘報告的資產負債表欄，檢視庫存情況。

四，消費支出

支付科技公司威士（Visa）和萬事達卡（Mastercard）發布的7月和8月數據都顯示，美國消費者支出仍穩健，但從支出總量看不出消費者非必需支出是否縮減，是否選擇改買便宜貨。若要更深入觀察經濟不確定性對消費者的影響，可觀察與消費者面對面的公司表現如何，例如零售店和餐廳。冷凍薯條製造商Lamb Weston就透露，精緻餐廳客流量遭速食餐廳吸走。

五，廣告

數位廣告公司上個財報季就傳出警訊，不安感覺將延續到這個財報季。高盛指出，線上廣告市場對利率較敏感者，如房地產和汽車，已經轉弱。巴克萊預測，第4季廣告市場景氣可能隨世界盃和美國期中選舉即將登場而「小幅彈升」。然而，臉書母公司Meta Platforms據說醞釀凍結招聘，Snap在8月底宣布打算裁員20%，這些都是控制成本舉動。若日後又陸續傳出科技公司砍掉給員工的「好康」，投資人便知究竟是怎麼回事了。

投資 營收 匯率

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