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貝萊德CEO芬克：看到通膨開始緩解的跡象

編譯季晶晶／綜合外電
貝萊德執行長芬克周三表示，看到一些通膨可能開始緩解的跡象。(美聯社)
貝萊德執行長芬克周三表示，看到一些通膨可能開始緩解的跡象。(美聯社)

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）的執行長芬克周三表示，他看到一些通膨可能開始緩解跡象，儘管尚未反映在數據上。

芬克在國際金融協會（IIF）的活動上指出，從長遠看，對抗通膨的措施可能壓制物價上漲壓力，例如加速建設新的供應鏈，「我開始看到通膨降低的更多線索，但它們還沒反映在數據上」。

今年來，在全球央行升息潮下，金融市場受到重創，但芬克表示，股價和債券估值下降為投資人帶來機會，貝萊德看到對債券的濃厚投資興趣。

芬克同時捍衛貝萊德的能源投資說：「我現在同受左派和右派的攻擊，所以，我希望我是做了對的事。我不知道。這是很痛苦的事，但你知道嗎？我們會邁步向前進。」預定周四公布財報的貝萊德是全球輸油管道的最大金主之一，投資德國、沙烏地阿拉伯和阿聯的輸油管。

該公司的ESG投資策略遭各方抨擊：環保人士抗議貝萊德對施壓投資組合裡的公司淘汰化石燃料做得太少，而共和黨籍的美國議員指控該公司杯葛能源股。

另外，芬克被問到是否擔心英國近幾周的經濟和金融動盪時表示，英國「正經歷高通膨，因為脫歐帶來的短期影響，有數百萬人離開英國，他們現在有嚴重的勞力短缺和工資上升」，而他私下問過英國政府，而他們表示對移民會加速作業程序。

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