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穆迪分析經濟學家贊迪：通膨半年內減半 今冬暫停升息

編譯季晶晶／綜合外電
穆迪分析經濟學家贊迪預估通膨6個月減半。（取材自推特@Markzandi）
穆迪分析經濟學家贊迪預估通膨6個月減半。（取材自推特@Markzandi）

穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）預測，通膨6個月內就能減半，但難的是從那裡再下降到美國聯準會的目標區間。

贊迪周三上財經頻道CNBC的快錢（Fast Money）節目時說：「消費者物價指數（CPI）將從現在的年增大約8%，降到一半的4%。」美國統計局周四即將發布9月通膨數據，市場預估CPI月增0.3%，年增8.1%。贊迪的預測取決於油價維持當前水準、供應鏈問題持續緩解，以及汽車價格開始反轉，其他條件保持不變。

他指出，「真正困難的部分是從4%降到聯準會目標。就CPI而言，這個目標區間的高端可能是2.5%。所以，最後150個基點，1.5個百分點，將需要一段時間，因為那要看溯及工資和勞動市場的服務業通膨。那必須降溫，會需要一些時間。」

總體而言，贊迪認為聯準會的緊縮政策正使經濟走上正軌，他預測高物價應回落到能防止經濟衰退的程度。

他說：「就業成長開始放緩。下一步是讓薪資降下來，而我認為那可能是明年初。這對於讓更廣泛的服務價格通膨放緩，以及通膨回到目標水準至關重要。

他預期，聯準會將在今年冬天、利率約在4.5%或4.75%左右，暫停升息：「他們會說，『我要在這裡停下來，看看情況發展』。到明年夏天，如果情況按我的劇本發展，事情就結束了。我們抵達終點利率。聯準會把聯邦資金利率維持在那兒，直至2024年。但如果我錯了，通膨更為頑固，那麼聯準會會再踩煞車，而我們會陷入衰退。」

聯準會 利率 就業

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