油價連3跌 市場持續擔憂需求前景 現貨金價上漲

國際油價周三（12日）連續第三天下跌，原因是對需求的持續擔憂、美元走強等因素。(路透)

國際油價周三（12日）連續第三天下跌，原因是對需求的持續擔憂、美元強勢、對主要央行進一步升息 的預期。現貨黃金收漲，如今交易員緊盯13日公布的CPI數據，持續評估升息路徑。

油價連三跌 OPEC、美能源部 雙雙下修需求成長預估

西德州原油11月期貨下跌2.08美元，跌幅2.3%，結算價報每桶87.27美元；布蘭特原油12月期貨下跌1.84美元，跌幅1.9%，至每桶92.45美元。

石油輸出國組織（OPEC）12日下修2022年全球石油需求成長預測，為4月以來第四次下調，同時還調降明年的需求成長預估，理由是經濟放緩，中國大陸的防疫封控以及高通膨。

在最新月報中，OPEC預測全球2022年每日原油需求，比2021年增加264萬桶，這比原先預期少46萬桶。至於明年全球的每日原油需求則下修36萬桶至1.0202億桶。

OPEC在報告中說：「由於通膨居高不下、主要央行緊縮貨幣政策、許多地區的主權債務處於高水準，加上持續性的供應問題，全球經濟已進入了一個不確定性升高和挑戰變大的時期。」

與此同時，美國能源部調降明年全球原油產量和需求的預估，如今預計2023年全球原油需求僅成長1.5%，至每日1.0103億桶，低於先前預測的成長2%。能源部也預測，明年原油產量僅增加0.8%至1.0073億桶。

美國9月份生產者物價指數年增率比預期高，對投資人而言，是個令人擔憂的訊號，意味著Fed未來可能進一步升息，從而減緩全球經濟成長。

Bok Financial Securities高級副總裁Dennis Kissler表示：「大多數交易員關注焦點仍是通膨，而且美國經濟仍顯示出有通膨的傾向，認為Fed繼續升息的想法，導致油市重回觀望狀態，對近月期貨帶來壓力。」

能源市場也面臨來自強勢美元的壓力，美元兌日圓等貨幣升值。Fed承諾繼續升息以遏止高通膨，使利率走升，美元因而對外國投資人更具吸引力。

現貨黃金上漲 交易員仍在評估Fed政策

現貨黃金價 格上漲0.4%至每英兩1,673.19美元。紐約12月黃金期貨下跌0.5%，結算價報1,677.50美元。

Fed上月會議紀錄公布後，美元和美債殖利率下跌，金價一度上漲0.7%。

Heraeus Precious Metals高級交易員Tai Wong表示：「市場尋找一切鴿派跡象，緊盯『調整』這個詞。」

如今所有目光聚焦13日發布的美國CPI數據，若高於預期，則預示Fed會表現得更鷹派，對金價來說是利空。