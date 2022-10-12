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美元兌日圓升至24年新高 英鎊反彈

編譯葉亭均／綜合外電
(路透)
(路透)

美元周三（12日）走貶，受到獲利回吐以及聯準會（Fed）9月會議紀錄公布後美國公債殖利率下滑影響。 美元兌日圓周三攀升至24年新高，日圓兌G-10貨幣下跌，此前日銀總裁黑田東彥表示，將維持寬鬆的政策立場。英鎊兌美元走高，Politico報導，英國首相特拉斯的財政計畫可能出現更多180度大轉彎。

美元指數下滑0.07%至113.24。

美元兌日圓升值0.72%至146.91日圓；歐元兌美元基本持平，報0.9703美元。

Fed上次會議紀錄顯示出一些鴿派色彩後，美元縮小漲幅。會議紀錄顯示，多位與會官員指出，調整進一步緊縮貨幣政策的步調，以減輕美國經濟面臨的風險是重要的。不過，Fed仍然致力於提高利率，以降低通膨。

Monex USA的交易主管Juan Perez說：「也許會議紀錄內顯示出一點希望，那就是基本上官員們正在權衡升息過猛或過高的風險」，「這不是現在的頭號關切。頭號關注點仍然是通膨」。

另一方面，英鎊在周二稍晚兌美元和歐元跌至兩周低點後上漲，此前英國金融時報報導，英國央行已向銀行私下發出訊號，必要時會延長其購債措施。英鎊後來反彈至1.1083美元，升值1.2%。

數據顯示，美國9月生產者物價增幅超過預期，進一步提振了美元兌日圓匯率。最終需求生產者物價指數（PPI）反彈0.4%，高於預測的上升0.2%。在截至9月的12個月中，生產者物價指數在8月上升8.7%之後，又上升了8.5%。

在美國PPI數據公布後，美元最高升至146.98日圓，為1998年8月以來最強。紐約尾盤美元兌日圓升值0.7%，為連續第五個交易日走身。

日本官員在9月22日進行了自1998年以來首次阻貶日圓干預，當時日圓兌美元低見145.90。

紐約Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler說：「這只是顯示日銀並沒有捍衛某個特定水平，而是在解決波動性問題。」他補充說，三個月日圓波動性周三低於日本上個月進行干預時的水準。

指數 英國 殖利率

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Fed會議紀錄：官員承諾升息至限制性水準 必要時應調整

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