Fed會議紀錄：官員承諾升息至限制性水準 必要時應調整

美國聯準會。(路透)

聯準會（Fed）12日公布的9月決策會議紀錄顯示，官員們承諾近期將基準利率提高到限制性水準並維持在一段時間，以便降低通膨，不過也有一些官員認為，調整升息 幅度以減輕風險是重要的。

Fed在9月20、21日的貨幣 政策會議紀錄顯示，許多官員「強調降低通膨的行動力道太輕所要付出的代價，可能超過力度過大的代價。」許多官員也強調，就算當就業市場減緩，維持對抗通膨的路線也是重要的。幾位與會委員強調，「歷史經驗顯示，過早結束目標降低通膨的緊縮貨幣政策周期是危險的」。

然而，紀錄也包含放慢未來貨幣緊縮步調的暗示，「多位與會官員指出，尤其是在當前全球經濟和金融環境高度不確定的情況下，調整進一步政策緊縮的步調，減輕對經濟前景產生重大不利影響的風險很重要」。

Ernst & Young公司首席經濟學家達科（Gregory Daco）表示：「並沒有顯示背離關於下個月可能再升息3碼、12月再升息2碼的看法，正如Fed決策官員的預測所表達。儘管如此，在全球同步出現全球經濟與金融市場不確定提高、但貨幣政策緊縮不同調的環境背景下，出現愈來愈多可察覺到想要放緩升息步調的渴望。」

Fed在9月會議決議連續第三次升息3碼，希望促使通膨從40年高點回落，Fed主席鮑爾會後矢言將「繼續努力，直到我們確信工作已經完成」。

美國股市在Fed會議紀錄公布後走勢震盪，美國公債殖利率 繼續走低，美元基本持平。交易員維持對Fed下個月再次升息3碼的押注，並請預期12月再升息2碼，2023年初升息1碼。

會議紀錄顯示，聯邦公開市場委員會一致認為要把通膨拉回到2％的目標水準，同時有幾位決策官員敦促，當利率進入限制性區域時，應該保持審慎。

經濟研究服務公司MacroPolicy Perspectives創辦人科羅納多（Julia Coronado）表示：「11月會議升息幅度調整到3碼以下的門檻非常高，Fed迄今沒看到足以支持他們這麼做的經濟數據出現」。但她認為從12月會議開始，Fed的貨幣政策將更加考慮有關市場壓力或國內經濟惡化的跡象。

紀錄顯示，呼籲謹慎行事與根據數據做判斷的Fed副主席布蘭納德找到更多志同道合的同僚，他們希望考量貨幣政策的滯後性，觀察能否在不引發經濟衰退或進一步市場壓力的情況下降低通膨。

經濟學家達科表示：「由於經濟活動降溫的速度更為漸進，而且通膨壓力未見明顯緩解，Fed仍決心將貨幣政策緊縮到限制經濟成長的水準，但風險的平衡正快速變化，全球經濟和金融市場不確定因素的增加將令Fed必須對政策因應措施進行校準，尤其是在全球整體進入緊縮貨幣政策周期的情況下」。