史指連跌6日 觸近2年新低

史坦普500指數連續第6個交易日下跌，創2020年11月以來的最低收盤價，因投資人正期待一份重要的消費者報告，將為Fed未來的升息步伐提供訊息。美聯社

史坦普500指數 連續第6個交易日下跌，創2020年11月以來的最低收盤價，因投資 人正期待一份重要的消費者報告，將為Fed未來的升息步伐提供訊息。

道瓊工業平均指數下跌28.34點或0.1%至2萬9210.85點。史指下跌11.81點或0.33%至3577.03點。那斯達克綜合指數微跌9.09點或0.09%至1萬417.1點。

在Fed下午公布9月會議紀錄後，股指上漲，債券殖利率 下跌。會議紀錄顯示，Fed預計將繼續升息並保持高利率，直到通膨出現降溫跡象。

會議紀錄中的一條評論讓人樂觀地認為，如果金融市場出現更多動盪，Fed可能會放慢收緊政策，甚至轉向。

紀錄指出，「多位與會者指出，特別是在當前高度不確定的全球經濟和金融環境下，調整進一步收緊政策的步伐以減輕對經濟前景產生重大不利影響的風險非常重要。」

衡量最終需求批發價格的9月生產者物價指數(PPI)高於預期，股指在漲跌間搖擺不定。9月PPI上漲0.4%，高於根道瓊》普遍預期的0.2%。

PPI是投資人與Fed都很關注的通膨指標之一。如果通膨居高不下，Fed更有可能繼續其激進的升息路徑以使其重新受到控制。這意味著利率將繼續上升，並可能比市場預期的持續時間更長，從而打壓股市。

投資人將在13日獲得更重要的通膨數據。消費者物價指數(CPI)是衡量一籃子普通消費品和服務價格變化的指標。

摩根史坦利全球投資辦公室模型投資組合構建主管羅文嘉特(Mike Loewengart)表示，「物價仍然居高不下，因此看到生產和服務上漲也就不足為奇了。請記住，這個增幅仍低於今年稍早時每月持續看到的增幅。」「毫無疑問，Fed仍有許多工作要做，如果明天的CPI數據很火爆，一些投資人開始意識到緩和通膨的道路可能還有很長，不要感到驚訝。」

由於消費者和企業的財務健康狀況良好，銀行今年大多拒絕為貸款損失預留大量準備金。

摩根史坦利表示，隨著金融機構從14日開始披露第3季業績，這種情況可能即將改變。分析師格拉塞克(Betsy Graseck)預計摩根大通和美國商銀等銀行的當季業績喜憂參半，因為淨利收入增加與支出增加、投資銀行等業務的費用降低以及貸款損失準備金增加的打擊相衝突。

她表示：「我們的確實看到建立信用質量的壓力，我們認為將在本季開始聽到這個訊息。」

即使本周美國6家最大銀行中的3家觸及52周低點，但這可能會進一步給銀行股帶來壓力。她說，目前大中型銀行股的估值並未反映出「很大的信用風險」。

Graseck 表示，在嚴峻的前景中，最好的賭注是擁有過剩資本、流動性和收入成長能力超過支出的銀行。這位資深分析師認為其中包括富國銀行、Regions Financial和M&T銀行。

交易員一直在加大對製藥公司Tricida的押注，其空頭部位占流通股達36%。

Tricida今年一直火爆，漲幅超過30%，而大盤卻在苦苦掙扎。在過去12個月裡，該股的表現甚至更好，當時的市值幾乎翻了3倍。

美國國債殖利率下跌，股指上漲，因為在Fed最新會議紀錄發布後投資人同時買入債券和股票。

10年期美國國債殖利率跌破3.9%，有助於提振股價。

BMO利率策略師傑佛瑞(Ben Jeffery)表示：「可能是人們不願意在鷹派出人意料的風險之前買進。」「這就是為什麼股市上漲，殖利率下降。」

他表示，13日高於預期的CPI數據將推高市場對Fed升息的假設，「我只是認為沒有人願意在此之前做出一個堅定的決定。」