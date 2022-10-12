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字節跳動擬更高價格回購員工持有股份

記者賴錦宏／即時報導
兩名知情人士透露，字節跳動正在啟動今年第二次的員工股份回購，並計劃以更高的價格來回購這些股份。（路透資料照）
兩名知情人士透露，字節跳動正在啟動今年第二次的員工股份回購，並計劃以更高的價格來回購這些股份。（路透資料照）

兩名知情人士透露，字節跳動正在啟動今年第二次的員工股份回購，並計劃以更高的價格來回購這些股份。

綜合路透、彭博社和澎湃新聞報導，知情人士稱，字節跳動10月12日在一封電子郵件中告訴員工，公司將以每個限制性股票單位（RSU）155美元的價格回購股票，高於今年早些時候回購時設定的142美元的價格。

這封電子郵件稱，符合條件的員工可以申請兌現他們的RSU股票，這是字節跳動的股票期權計劃。

一名消息人士透露，這項計劃立即生效，標誌著字節跳動今年的第二輪員工股票回購，以幫助那些需要盡快將股票兌現的員工，並以更高的回購價格激勵他們。

目前無法確定字節跳動有多少股份是由員工持有，或者字節跳動為股份回購預留了多少資金。字節跳動沒有回應與評論。

在字節跳動，期權從一張合約變成現金，要經歷授予、歸屬、行權和變現退出四個環節，員工在加入公司時會被授予期權，字節員工也可以通過年終獎置換的方式獲得期權；字節期權需要四年時間完全歸屬，每年分別歸屬15%、25%、25%、35%，歸屬部分通過支付少量的行權價格就能夠變現，變現方式可以是公司回購，也可以是在公司上市後於公開市場出售。

一般情況，字節每年提供兩輪期權回購機會，通常在每年4月或10月。每年4月也是字節跳動的年度績效考核季，員工可以根據自身情況，選擇將年終獎換成期權。

上個月，字節跳動提出以約3000億美元的估值從投資者手中回購30億美元的公司股票，由於首次公開募股（IPO）計劃停滯不前，此次回購給予現有股東變現的機會。

得益於短片應用TikTok和抖音的成功，字節跳動已經成長為全球最有價值的初創企業。但是它在中國國內面臨著政府對網路公司的整頓，在美國則面臨著華盛頓對其服務的懷疑。

隨著冠病疫情的衝擊、以及中國政府對科技行業的監管打擊，中國許多科技公司的收益以及估值前景並不明朗。

據美國《華爾街日報》報導，隨著字節跳動斥巨資維持強勁增長勢頭，公司去年的運營虧損增至70億美元以上，是此前一年的三倍以上。

另外，字節跳動多年以來一直考慮將TikTok上市，此舉既能回報投資者，又能在該部門正式從其中國母公司分離出來時緩解一些政治壓力。字節跳動還考慮為豆瓣網和其在香港的業務單獨上市。但由於監管部門對大型科技公司的審查力度加大，以及全球科技股的大跌壓低了公司估值，這兩次上市都被一再推遲。

彭博社今年7月曾報導稱，由於沒有明確的退出計劃，字節跳動的估值在私人交易中從超過4000億美元的峰值下降至3000億美元以下。字節跳動在8月告訴員工，公司將把股票期權的價格壓低20%，作為留住工人和吸引新員工的一種姿態。

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