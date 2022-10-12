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英國央行私下暗示可能延長干預 英鎊聞訊轉升

編譯葉亭均／綜合外電
英國央行。路透
英國央行。路透

英國金融時報引述三名知情人士的消息報導，英國央行私下向銀行人士表示，如果市場環境有其需要，央行可能會延長原訂本周五到期的緊急購債措施，儘管英國央行總裁貝利11日警告退休基金，距離央行退出債市「只剩三天時間」。

這項消息也激勵英鎊逆轉貶勢，英鎊對美元一度升值0.8%至1.1057美元，升值幅度稍後收斂至0.3%。

貝利11日表示，在央行兩天內進行第二次緊急干預後，英國公債市場環境「顯然比較平靜」。他排除將緊急購債措施延長到本周五之後的可能性。退休基金產業則表明，需要更多時間來避免重演債券被迫拋售的情況。

不過，金融時報報導，幾位聽取英國央行簡報的銀行人士表示，官員正關注所謂債務驅動型投資管理公司是否已經能建立足夠的現金準備，讓他們的客戶能夠符合保證金追繳要求。這類債務驅動型投資管理公司協助退休基金管理他們投資組合中的風險。

其中一位銀行人士說：「他們告訴我們，他們正密切關注債務驅動型投資管理公司，判斷他們能否設法為客戶取得足夠流動性來應付保證金追繳，而且會在周四或周五決定是否延長這個機制。」

然而，彭博資訊指出，金融時報並未具體說明英國央行告知銀行人士的日期。

在英國央行11日宣布周五是緊急購債計畫的截止日後，新加坡銀行首席經濟學家莫希烏丁（Mansoor Mohi-uddin）表示：「這是英國央行的一場賭局。」他說，從英國央行結束購債措施，到英國政府在月底宣布財政計畫的這一段期間，英國公債市場面臨長達三周的不確定性。

莫希烏丁說：「市場的反應清楚顯示，投資人不認為退休基金將能夠及時重新平衡他們的投資組合。下周的情況會相同，也就是英國公債殖利率竄升、惡性拋售、英鎊走貶與更多的負面投資氛圍。」

加拿大皇家銀行資本市場經濟學家夏福瑞克（Peter Schaffrik）表示，英國央行可能別無選擇，只能延長對英國公債市場的支持，同時延後量化緊縮計畫，因為「如果金融穩定性受到威脅，會開始凌駕到央行的其他目標之上」。

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