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散戶好擔心崩盤 代表股市就快觸底上漲？

編譯季晶晶／綜合外電
散戶對股市崩盤的焦慮程度走高，代表美股看漲。路透
散戶對股市崩盤的焦慮程度走高，代表美股看漲。路透

當有愈來愈多的投資人對他們的投資組合感到焦慮，「崩盤信心指數」反而顯示股市看漲。這是因為崩盤焦慮是一種反向指標，所以散戶焦慮程度愈高，大家反而能由此獲得些許安慰。

耶魯大學金融學教授席勒（Robert Shiller）自2001年以來每月進行投資人訪調，他會問：「你認為接下來的六個月，美股會發生像1929年10月28日或1987年10月19日那樣的災難性崩盤嗎？」

席勒標出認為崩盤機率小於10%的受訪者百分比。以目前而言，有22.8%的散戶認為崩盤機率很低。2001年來，唯一出現比此一比率更低的時期，是2007-2009年以及2011年熊市觸底時，這肯定是多頭市場的前兆。

有22.8%認為崩盤機率很低，也就是有77.2%認為崩盤的可能性大於10%。散戶為什麼這麼焦慮？有可能因為現在是10月，美股歷史發生兩次最嚴重崩盤的月份。

席勒調查的是投資人對崩盤機率的主觀看法，反映的是他們的情緒，而不是客觀現實。實際的崩盤機率低很多。這麼說是因為哈佛大學金融教授Xavier Gabaix分析了美國和其他國家股市數十年歷史後，與其他研究人員導出一個公式，可預測長期的股市崩盤頻率。這個公式自發布以來的20年間預測成效頗佳。

根據Gabaix，股市在六個月間單日暴跌22.6%的機率僅為0.33%。該跌幅是道瓊工業指數1987年10月19日的跌幅。

由於機率如此之低，所以，明明目前的崩盤焦慮很高，逆勢操作的投資人卻不擔心，反而認為這是一種正面訊號。

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