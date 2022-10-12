英國8月經濟意外萎縮 Q3陷衰退風險增

英國8月經濟萎縮，是三個月來第二次，升高第3季陷入經濟衰退的風險。路透

英國8月經濟萎縮，是三個月來第二次，使第3季全季陷入衰退的風險隨之增加。

彭博資訊報導，國家統計局（ONS）12日公布，英國8月國內生產毛額（GDP）萎縮0.3%，主因是製造業景氣陡降，服務業景氣也小幅萎縮。經濟學家原先估計8月GDP可能零成長。

結果8月GDP成長不進則退，由此可見英國經濟第3季若能避免負成長就很幸運了。

KPMG英國首席經濟學家賽爾芬說：「英國經濟瀕臨衰退邊緣。英國央行 （BoE）提高基準利率的展望和房市搖搖欲墜，可能使2023年GDP降幅深達1.6%。」

英國第3季經濟若要持平，避免萎縮，9月GDP就必須成長1.1%。但經濟學家認為那不太可能，因為9月因舉行英國女王 伊麗沙白二世葬禮而多放一天國定假日，加上之前的哀悼期，全國商業活動難免受影響。許多經濟學家估計，上月經濟產出將大減。

英國三大產業中，僅營建業8月成長；服務業下滑0.1%；生產陡降1.8%，主要受製造業滑落1.6%拖累。

Institute of Directors首席經濟學家烏榭說：「面對消費者的行業顯然露出遭遇困難的跡象，反映家庭為因應通膨壓力而調整支出決定。」

英國消費者和企業未來數月仍有更多痛苦要熬。儘管政府提供數百億英鎊的能源補貼，可提供緩衝，但通膨率仍可能重返二位數，進而促進央行進一步大幅提高借貸成本。

英國新首相特拉斯為經濟掌舵的能力備受投資 人質疑，已重創當地股市、債市和英鎊。