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桑默斯：Fed升息幅度恐甚於市場預期 美國衰退勢不可免

編譯林奇賢／即時報導
前財長桑默斯猜測，Fed可能升息到「稍高於」目前市場定價所反映的水準。(路透)
前財長桑默斯猜測，Fed可能升息到「稍高於」目前市場定價所反映的水準。(路透)

前財長桑默斯表示，美國面臨的工資壓力比之前還大，並且猜測聯準會（Fed）可能升息到「稍高於」目前市場定價所反映的水準，以壓低通膨。安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗則說，Fed大幅緊縮貨幣政策，不僅傷害美國，也對其他國家造成衝擊。

彭博資訊報導，桑默斯12日在花旗舉辦的研討會，透過視訊連結表示，新冠疫情爆發前的中性失業率約4%，現在接近5%，而且還需要大幅上升，通膨才會開始降溫。

他說：「我會非常謹慎觀察工資通膨，因為我認為工資通膨高的國家，不會變成低通膨的國家，而美國的工資通膨看起來相當高。」

上周公布的9月就業報告顯示，失業率意外降至3.5%的歷史低點，且工資強勁成長，可能使Fed再次大幅升息。桑默斯說，當前的勞動市場和過往不同，工資上漲壓力比之前的勞動市場緊俏時期都還高，預料這將持續一段時間。

伊爾艾朗11日接受彭博電視訪問時說，Fed為遏制通膨而採取的快速升息「不只是讓車子減速，根本是猛踩煞車」，「經濟（衝擊）正開始穿透擋風玻璃，金融體系（衝擊）正開始穿透擋風玻璃」。小摩資產管理投資長米歇爾稍早則說，美元的凌厲漲勢，可能引發下一場市場動盪。

常批評Fed的伊爾艾朗說：「這是我們在很長一段時間內見過最前置式（前期多升息一點）的升息循環，沒必要這麼做」。Fed在9月連續第三次將基準利率調高3碼。

伊爾艾朗另表示，各國央行先前誤以為通膨是「暫時性」現象，維持這個想法太久，而且「當他們不說這個詞，也沒採取任何有意義的行動。」

升息 就業 疫情

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