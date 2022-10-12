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葉倫說強勢美元是「合理結果」 形同為美元升勢開綠燈

編譯簡國帆／即時報導
財長葉倫。(路透)
財長葉倫。(路透)

財長葉倫表示，強勢美元是全球貨幣政策歧異的「合理結果」（logical outcome），而美元價值應由市場決定。策略師認為，葉倫這席話形同為美元升勢亮綠燈，將帶動美元續揚。

葉倫11日接受CNBC訪問，被問到各國當局聯手干預匯市以抑制美元升勢的可能性時表示，「由市場決定的美元價值符合美國的利益」，這個「匯率走勢是政策差異的合理結果」。她說：「美元是安全資產，所以在時局不確定時，我們經歷了資金流入我們的安全市場。所有這些因素都在推升美元對廣泛國家的匯率。」

面對美元飆升威脅新興經濟體的批評，葉倫回應，美元的強勢是在反映「適當」政策。策略師認為，葉倫這席話形同點頭美元升值，將幫助帶動美元續漲。

Saxo資本市場公司駐雪梨策略師Jessica Amir表示，這無疑是美國當局對強勢美元亮出綠燈，對投資人而言有重大意義，帶來「撫慰作用，特別是在美元漲勢已如此強勁之後」。

一些策略師也認為，在全球衰退憂慮和地緣政治風險拉抬對美元的需求下，美元升勢還沒結束。澳洲國民銀行（NAB）策略師Rodrigo Catril說，「目前很難不認同她（葉倫）的觀點」，「美元（升勢）有許多有效的論據，將再度測試之前的高點」。

葉倫也說，在能源價格上漲、新冠便病毒變異株出現、俄烏戰爭等利空籠罩全球市場下，美國經濟表現「非常好」，「從美國的觀點來看，我認為美國的表現非常好」，她預期經濟原就預料會趨緩，但上周公布的9月報告透露經濟「非常強韌」，她坦承通膨太高，降低通膨是拜登政府的優先要務。

她說，即便利率上漲，有債務負擔的企業「大致上仍可控管」，美國金融市場依然運作良好，她也還沒看到常在緊縮貨幣政策環境中出現的去槓桿跡象。

葉倫說，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產、及俄烏戰爭持續，已經影響市場流動性，但還沒有值得嚴正憂慮的跡象。

她也被問及英國宣布減稅預算後的市場波動，她表示，「我的整體看法是，在貨幣政策緊縮時，財政政策應該站在互補的立場，這也是我對美國的感覺」。

葉倫 貨幣 匯率

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