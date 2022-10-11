個人電腦市況很糟 傳英特爾擬「裁員數千人」

消息人士透露，英特爾（Intel）正計劃大舉裁減人力，以削減成本。（路透）

彭博引述消息人士報導，英特爾（Intel）正計劃大舉裁減人力，規模可能達數千人，藉此削減成本和應對疲弱的個人電腦（PC）市況。此外，英特爾擬分拆旗下晶片 設計部門和晶片製造工廠，作為改造公司和提高回報的一環。

彭博報導，英特爾最快會在10月27日發布第3季財報時宣布裁員 ，銷售、行銷等一些部門可能裁減約20%的人力。這家晶片製造商截至7月共有113,700名員工。

英特爾主要業務正面臨PC處理器需求嚴重下滑的市況，而且苦於奪回遭超微（AMD）瓜分的市占。英特爾7月警告，全年銷售將比原先預期少110億美元左右。分析師預測英特爾第3季營收 銳減近20%。該公司毛利率更已從歷史高點約60%下滑15個百分點。

在發布第2季財報後的財報會議上，英特爾坦言可能調整旗下事業來改善獲利。如今，華爾街日報報導，該公司執行長基辛格11日在給員工的一封信中揭露新的公司架構，旨在讓英特爾旗下晶片廠像代工廠一樣運作，在平等的基礎上接受英特爾工程師和外部晶片公司的訂單。

基辛格說，這個最新的公司架構調整「將使我們能夠發現和解決當前模式中存在的結構性低效率問題，將責任和成本及時反映給決策者」。

英特爾上次大規模裁員是在2016年，當時裁撤約1.2萬個工作崗位，占總員工數的11%。英特爾此後也曾幾次小規模裁員，並關閉通訊晶片和無人機部門等業務。如同其他科技業的公司，英特爾今年稍早也因市況轉弱、擔憂衰退而凍結招聘。