期待通膨數據 史指連跌五天

美股11日下跌，扭轉了早盤的漲幅，因為投資人期待本周之後公布的關鍵通膨數據，將為Fed提供有關美國經濟狀況的最新訊息。美聯社

美股11日下跌，扭轉了早盤的漲幅，因為投資 人期待本周之後公布的關鍵通膨數據，將為Fed提供有關美國經濟狀況的最新訊息。

史坦普500指數 下跌23.55點或0.65%至3588.84點，早盤曾自多年低點反彈。那斯達克綜合指數下跌115.91點或1.1%至1萬426.19點，為2020年7月以來最低價。這兩個指數為連續第5天下跌。道瓊工業平均指數上漲36.31點或0.12%至2萬9239.19點，主受Amgen和Walgreens Boots Alliance股價上漲的提振。

債券價格也下跌，美國10年期國債殖利率 隔夜接近4%的關鍵水平。11日殖利率維持在高點，10年期國債殖利率在收盤時上漲約5.8個基點至3.943%。債券殖利率與價格成反比，1個基點是0.01個百分點。

英格蘭銀行晚盤時表示其市場干預將很快結束，並且退休基金只有3天時間來重新平衡部位，股票從當天高點走跌，債券殖利率小幅上漲。

投資人正在等待本周稍後公布的一些關鍵通膨報告，這些報告將顯示Fed將在多大程度上升息以抑制通膨。12日將發布生產者物價指數(PPI)，緊隨其後的是13日的9月消費者物價指數(CPI)。14日公布9月零售銷售數據，將進一步了解消費情況。

Fed升息的路徑將決定美國經濟是陷入衰退還是軟著陸。

The Bahnsen投資長邦森(David Bahnsen)表示：「這是個糟糕的股市環境，正在努力應對經濟疲軟、獲利和Fed收緊政策將持續多久的不確定性，以及投資人極度厭惡風險的情緒問題。」

他補充指出，「我們認為Fed將再升息一到兩次，直到聯邦基金利率達到4%，然後暫停，屆時Fed將評估所造成的損害。」

摩根大通CEO戴蒙10日警告，美國可能會在未來「6到9個月」內陷入衰退，並表示史指可能再下跌20%，這取決於Fed是軟著陸還是硬著陸。美股聞訊下跌，那指觸及2年低點，主因科技股的拖累。

本周也掀開財報季。14日，摩根大通、富國銀行、摩根史坦利和花旗將公布上季業績。

11月木材期貨上漲超過5%，達到每千板英尺485.2元，創下3周高點，但同比仍下跌58.6%。

12月銅合約上漲近1%，將今年的跌幅限制在22.4%，為2015年以來最大跌幅。

WTI和布蘭特原油期貨連續第二天上漲，同比分別上漲18%和21%。

天然氣期貨4天來第一天上漲，使2022年的漲幅達到77%。

2022年鋁價下跌約20%，而黃金下跌近8%。

Commonwealth Financial Network投資長麥克米蘭(Brad McMillan)表示，史指第3季的獲利成長應該在6%到7%之間。將低於今年夏天時預測的9.9%，但優於FactSet目前2.4%的預測。

他做出這項預測是因為「經濟沒有預期的那麼糟糕」，勞動市場強勁，消費者支出反彈。但他仍對通膨、匯率和勞工短缺對史指成份股的影響保持警惕。

他表示，「所有這些都將對獲利構成壓力，雖然可能沒有目前估計的那麼大。」

他說，FactSet的估計將是2020年第3季以來的最低成長，當時它收縮了5.7%，「鑑於目前的情況，這是個非常健康的成長率，應該有助於為未來的市場提供緩衝。」「針對6%至7%的估計，他說，「這不是我們習慣的成長，但緩慢的成長總比沒有要好。」