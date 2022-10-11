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特斯拉Model Y登上德國9月暢銷寶座 打敗國產車

編譯洪啟原／綜合外電
電動車廠特斯拉（Tesla）9月銷量擊敗德國車廠，風光登上德國暢銷車品牌寶座，在向來以擁護本國品牌聞名的德國車市嶄露頭角。 路透
電動車廠特斯拉（Tesla）9月銷量擊敗德國車廠，風光登上德國暢銷車品牌寶座，在向來以擁護本國品牌聞名的德國車市嶄露頭角。 路透

電動車特斯拉旗下Model Y銷量領先德國車廠，風光登上德國暢銷車寶座，在向來以擁護本國品牌聞名的德國車市非常罕見。

德國是歐洲重要的汽車市場，但外國車廠往往很難打入這個市場，除了因為德國擁有相當強大的工業實力，還有福斯（VW）、寶馬（BMW）及賓士（Mercedes-Benz）等大型車廠。

特斯拉進入德國市場的初期付出不少努力，而在德國超級工廠啟用，可生產德國製特斯拉後，這家車廠有望交出更亮眼的表現。光在去年，特斯拉德國廠交付的車就逼近4萬輛。

令人出乎預料的是，特斯拉9月發布報告，計畫把2022年的銷售量提高至8萬輛。鑒於特斯拉到8月為止還差2.5萬輛才達標，這可說是極具雄心的年度目標。

但最新證據顯示，特斯拉似乎正積蓄動能來達成這項目標。德國聯邦汽車交通局（KBA）11日公布9月汽車銷量，其中特斯拉的當月銷售創下紀錄。

特斯拉9月交付9848輛Model Y，使這款車成為德國當月最暢銷的電動車，對一家外國車廠而言是絕佳的成就，尤其是在長期愛戴本國品牌的德國車市。

Model Y上季交車量超越福斯電動車品牌Golf，後者交車量略高於7000輛。根據KBA，特斯拉Model 3在9月也有不錯的表現，交車量達3878輛。

德國 特斯拉 電動車

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