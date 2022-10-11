美股早盤走低 費半挫跌約3% 台積電ADR跌逾6%

美股11日開低走低，晶片股賣壓延續，費半指數重挫逾3%、台積電ADR猛摔6%。路透

美股 11日開盤同步走低，費城半導體指數 收盤跌至2020年來低點後，晶片股賣壓未見緩解，費半指數早盤重挫3.32%、台積電ADR猛摔逾6%。投資 人正靜候關鍵的通膨數據，及企業最新一輪財報。

道瓊工業指數11日早盤下挫124點或0.43%，標普500指數、那斯達克綜合指數挫跌逾1%。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）說，包括通膨飆升、利率升幅超過預期的影響、俄烏戰爭衝擊等情況，都是「重大利空」，他並預期，「未來六到九個月」美國經濟可能陷入衰退，並預測標普500指數「可能再跌20%」，視經濟著陸情況而定。

Bahnsen Group投資長David Bahnsen說：「當前股市環境很糟糕，市場正在努力應對衰弱的經濟、企業營收的不確定性，猜測Fed將持續多久收緊貨幣政策，以及因應極度厭惡風險的投資人心理。」

在經濟衰退氛圍壟罩之際，投資人正在觀望更多數據。美國本周將陸續公布9月生產者物價指數（PPI）、消費者物價指數（CPI）報告和零售銷售報告。投資者將密切關注聯準會（Fed）對最新數據的看法。

美股財報季本周將由銀行股拉開序幕，摩根大通、富國銀行、摩根士丹利及花旗周五（14日）將公布上季業績。