全球晶片股崩跌、市值蒸發2400億元 美封殺效應發威

全球晶片股慘遭血洗，自6日收盤來市值合計已蒸發逾2400億美元。（美聯社）

拜登政府對中國實施新的晶片 出口管制措施，在金融市場持續掀波瀾，繼中國與歐美晶片股10日倒成一片後，11日恢復交易的台、日、韓晶片股同樣慘遭血洗，總計這波拋售導致全球半導體產業的市值已蒸發2400億美元。

台積電 股價11日重挫逾7%，寫下2021年5月來最大單日跌幅，盤中報每股403.5元，面臨400元保衛戰；三星電子一度重挫3.9%，為一年來最大跌幅，SK海力士一度跌3.5%；日本東京威力科創重創多達5.8%。台日韓股市周一因國定假日休市，美國費城半導體指數同日跌至2020年底來最低，過去兩個交易日合計暴跌逾9%。

中港兩地的晶片股今天也繼續大跌，其中中微公司一度下跌逾6%，兩日跌幅擴大至逾20%；中芯國際中港兩地股價走低，該公司在A股邁向2020年上市以來新低。

韓元兌美元匯率今天重貶多達1.6%，台幣貶值0.7%，兩國股市同日在亞股表現中最糟。美國上周五宣布限制對中國出口用於人工智慧和超級運算的特定類型晶片，並且指出類似行動可能被部署在其他國家以確保國際合作。

美國最新的限制措施可能引發半導體供應鏈的連鎖影響，同時讓全球科技股面臨的挑戰愈來愈多，包括聯準會立場鷹派與台灣海峽局勢緊張。根據彭博資訊彙整的數據，當前的動盪已經全世界半導體類股自上周四（6日）收盤以來市值蒸發超過2400億美元。

Omdia分析師 南川明表示：「美國最新的行動將促使中國加速扶植國內晶片產業。」「日本企業可能會繼續與中國交易不受限制的貨物，因為在商言商，但他們應該為10年後或20年後的未來做準備，也就是屆時他們會損失所有中國客戶，這是當前的緊張局勢加速中國採取行動的結果。」

最新的限制措施預期產生深遠影響，對於在中國設廠的企業，這項規定將產生額外的阻力與必須取得政府放行。例如記憶體晶片大廠南韓SK海力士在中國設有製造廠，這是向全世界出貨零件的供應鏈網絡一環。

中國官方媒體和官員周末對拜登的舉動作出了回應，對經濟後果發出警告，並引發可能予以反制的猜測。

摩根士丹利表示，美國針對中國的半導體出口管制，尤其是圍繞超級電腦和跨國資金投資的更廣泛限制，可能具有「破壞性」影響。

韓國投資證券公司分析師蔡明洙（Chae Minsook，音譯）表示：「由於最新措施，中國要生產與發展半導體變得更難，因為多數半導體設備都是美國，以及日本、荷蘭等美國的盟國掌控。」「不可能在不採用先進設備的情況下維持晶片產業。」

野村控股分析師黃作慶（David Wong）11日在報告中表示，新的管制措施「對中國是一大打擊」，對全球半導體業者而言是「壞消息」。他說，中國的在地化發展行動也可能面臨風險，原因是無法利用台灣和南韓的先進晶圓代工。

台積電將於周四發布財報。富邦證券分析師尚子玉（Sherman Shang）等人在報告中表示：「新的出口管制意味著該公司總營收中約5%-8%的部分可能受到限制」，「台積電很可能在未來幾年削減資本支出並下調複合年均成長率目標」。