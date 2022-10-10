半導體股暴跌 那指創兩年新低

科技股繼續在熊市中遭受重創，AMD等半導體股暴跌。(路透)

美股10日收低，那斯達克綜合指數 跌至兩年來最低水平，因為利率飆升，科技股繼續在熊市中遭受重創。

那指下跌110.3點或1.04%，至1萬542.1點，創2020年7月以來最低收盤價，受累於輝達和AMD等半導體股的暴跌。史坦普500指數也下跌27.27點或0.75%，至3612.39點，主受半導體股票 和微軟等主要科技股下跌的拖累。而道瓊工業平均指數下跌93.91點或0.32%，至2萬9202.88點。

摩根大通CEO戴蒙警告，美國可能會在2023年陷入衰退，而且可能不僅如一般經濟學者預測的溫和經濟收縮。

在拜登政府宣布限制美國企業向中國出售先進電腦半導體和相關製造設備的新出口管制措施後，半導體股遭到打壓。由於利率上升暴露了它們相對較高的估值並提高了資本成本，科技股在這次拋售中受到的打擊也最為嚴重。

雖然債券市場休市，但10年期美國國債期貨在10日交易走低，代表殖利率 將在11日繼續走高。殖利率與價格成反比。10年期國債期貨價格下跌約0.6%。由於哥倫布日假期，10日的交易量也低於往常。

B. Riley Financial首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「很多市場參與者真正關注美國國債殖利率的走勢，而當市場不開放時，就很難有太多的交易量。」「我們可能會暫處觀望，等到明天全面開放。」

面對本周公布的關鍵財報和通膨報告，投資人也持謹慎態度，這些財報將為美國經濟帶來新的啟示。全球最大4家銀行：摩根大通、富國銀行、摩根史坦利和花旗銀行將於14日發布財報。百事可樂、達美航空和達美樂也在下周發布財報。

在10日的下跌後，那指今年的跌幅已經超過32%。史指2022年下跌超過24%。

由於第3季財報預計將顯示今年最慢和2020年以來的最弱成長，瑞銀(UBS)已經確定幾家具有上行潛力和下行風險的股票。

UBS股票策略師史帕克(Keith Parker)在報告中表示：「2023年的獲利率成長與銷售成長預期的減弱相互矛盾。」

獲利上漲的股票包括Tempur Sealy Intl.、Kellogg、Danaher、Corteva和Sonoco Products。下跌的個股則有：Ross Stores、Weber、RealReal、Simply Good Foods和DocuSign。

一些以成長型股票為重點的ETF陷入掙扎，代表投資人並沒有完全重新陷入風險之中。

伍德(Cathie Wood)的旗艦方舟創新ETF下跌3.28%，景順太陽能 ETF 下跌1.35%。另外2個陷入困境的小型主題基金是iShares Cybersecurity and Tech ETF和Roundhill Sports Betting and Gaming ETF，跌幅均超過2.9%。

市場正為本周重要的通膨數據預做準備，這些數據可能會推動本周債券和股票的走勢。11日將發布紐約Fed對消費者預期的調查，包括對通膨的看法；12日和13日將分別發布生產者和消費者物價格指數。然後14日發布消費者信心指數。

TD Ameritrade首席交易策略師克魯茲(Shawn Cruz)表示：「債券市場今天休市，但我感覺它們將忙於消化所有即將發布的通膨數據。」他補充說，通膨數據最近大幅推動了市場的波動，因為這將取決於Fed對未來繼續升息的積極程度。

Fed副主席布雷納德在芝加哥的一次活動中表示，Fed看到勞動市場降溫的「初步」跡象，並承認「傳導滯後」代表Fed最近的升息將在未來幾個月對經濟部門中的非住房產生越來越大的影響。

她還表示，Fed意識到升息對全球經濟的影響，而不僅是美國，「全球同時收緊政策的綜合影響大於各方總和。Fed考慮了利率上升、美元走強以及外國經濟體對美國的需求減弱以及相反方向的溢出效應。我們關注進一步不利衝擊的風險，例如，來自俄羅斯對烏克蘭的戰爭、新冠疫情或中國的清零新冠病毒政策。」

布雷納德並未透露她心目中的升息幅度，但股指在她談話後微幅回升。

她同時指出某些經濟部門的高獲利率，如汽車經銷商，升息尚未造成影響就是最佳證明，「貨幣政策有時具有局限性，通膨最終還是會回到目標區；因此緊縮貨幣政策需要時間來累積經濟層面影響，才能讓通膨降溫。」