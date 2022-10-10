我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

身份問題遲遲未解 1萬多名阿富汗難民寄望政治庇護

美股早盤開低走低 費半兩天崩近10%

編譯林奇賢／綜合外電
美國政府上周五（7日）宣布對中國實施新的晶片出口管制，已在全球半導體產業引發衝擊，拖累中國、歐美相關類股10日均下跌。路透
美國政府上周五（7日）宣布對中國實施新的晶片出口管制，已在全球半導體產業引發衝擊，拖累中國、歐美相關類股10日均下跌。路透

全球半導體類股10日跌成一片，因美國對中國祭出新一波晶片出口管制措施，引發外界對半導體產業不景氣遠未結束的擔憂。美國費半指數早盤一度重挫逾4%，台積電ADR跌逾3%，跌幅甚於紐約三大指數。

紐約三大指數早盤開低走低，道瓊指數一度跌0.4%，標普500和那斯達克綜合指數跌逾1%，但晶片股災情最慘重，費半最深曾跌4.6%，之後跌幅收斂，和上周五加起來兩天跌掉將近10%。

倫敦金融時報（FT）報導，中國主要晶片廠股價10日重挫，市值蒸發約86億美元，其中中芯國際在香港的股價收跌4%，為9月2日以來最大跌幅；華虹半導體重挫9.4%，復旦微電更大跌20%，為2020年7月以來最大跌幅。韋爾半導體（上海股市）和卓勝微電子（深圳股市）都跌逾6％。

在美國，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）早盤跌逾4%，落至近兩年低點；超微（AMD）跌3%。上周五（7日）費城半導體指數收盤重摔6.1%，台積電ADR收跌逾6%，超微更暴跌近14%。

彭博資訊報導，SemiAnalysis首席分析師帕特爾表示，兩國現在正式陷入了「經濟戰爭」，「這是美國對中國發展本土科技能力祭出的重拳」，他估計，限制措施可能令全球科技和工業貿易減少數千億美元，「這是美國在反擊，表明他們會進行反擊。」。一位中國分析師稱，現在已經「沒有任何和解的可能」。

歐洲半導體股10日同樣續跌；在阿姆斯特丹，半導體設備商艾司摩爾（ASML）盤中一度挫跌2%，英飛凌跌1.8%，意法半導體跌1.3%。

指數 晶片 台積電

上一則

美對中發動鎖喉戰 全球晶片股倒成一片

延伸閱讀

美對中發動鎖喉戰 全球晶片股倒成一片

美對中發動鎖喉戰 全球晶片股倒成一片
美緊縮晶片管制 彭博：中芯明年營收增速比預期減半

美緊縮晶片管制 彭博：中芯明年營收增速比預期減半
美國防部簽署豁免 含中製合金F-35戰機恢復交付

美國防部簽署豁免 含中製合金F-35戰機恢復交付
新聞評論／雙十號召守土衛國 真備戰？賣芒果乾？

新聞評論／雙十號召守土衛國 真備戰？賣芒果乾？

熱門新聞

英國經濟在9月大跌一跤，也讓全球經濟一時間鼻青臉腫。（歐新社）

五大跡象凸顯出全球經濟正在邁向衰退

2022-10-02 20:59
TheoTrade首席股市技術分析師畢爾曼預測，標普500指數今年年底將收漲。由於他之前對標普走勢料事如神，最新預測引起關注。(路透)

神準預測美股走勢的他 研判此晶片股行情將噴發

2022-10-05 10:53
隨著美國國債殖利率從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。Getty Images

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

2022-10-03 16:57
Photo by Annie Spratt on Unsplash

通膨居高不下 省錢7訣竅

2022-10-03 14:28
房價連降兩月，降幅達到13年來最大。（歐新社）

房價連二降 13年最大減幅 如雷曼兄弟破產與金融危機

2022-10-04 02:00
示意圖。Photo by Sincerely Media on Unsplash

能漂浮、高純度…象牙肥皂熱銷150年的祕密

2022-10-03 14:17

超人氣

更多 >
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打
野生伊能靜真實樣貌曝光 網讚「真的是少女」

野生伊能靜真實樣貌曝光 網讚「真的是少女」
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職
「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵