美歐央行終於盼到的好結果 職缺下降有助抑制薪資上揚

央行巴望薪資增幅能縮減，如此才可能達到對抗通膨卻不致引發失業大增的結果。（美聯社）

已開發國家隨疫情 爆發的求才熱正開始退燒，美國和歐洲兩地的職缺都開始下滑，這倒是兩大央行 所樂見的結果。

大西洋兩岸的失業率一直都相當低，不過，從上周公布的數據來看，職缺正開始下降，業者面臨成本上揚、需求下滑、經濟前景不佳之際，對於徵人已趨於保守。

英國金融時報指出，如此發展對央行來說不失為好消息。央行巴望薪資增幅能縮減，如此才可能達到對抗通膨卻不致引發失業大增的結果。

凱投宏觀（Capital Economics）經濟研究員 Simon Macadam 說：「所有的已開發經濟體的勞動市場都處於緊俏的頂點」，而美國就業 市場已出現明顯降溫的現象。

為了對抗飆漲的物價，歐美央行已如火如荼地展開1980年代以來最急進升息腳步。 官員同時憂心，業者急缺人手的情況下，恐重演1970年代薪資和物價輪番上漲的現象，如此通膨勢必居高不下。

在美國，上周公布數據顯示職缺出現疫情以來最大降幅，而在歐元區，9月採購經理人指數（PMI） 調查顯示新增就業降到18個月來谷底，服務業就業也不再成長。而在英國，職缺數已從歷史高峰下降，調查顯示聘雇步調也開始放慢。

央行所面臨的是必須巧妙兼顧的情況。部分經濟學家主張，貨幣政策緊縮步調之快、規模之大，可能導致數百萬人失業，尤其堪慮是美國，最近三次會議每次都升息3碼（0.75個百分點）。

曾任Fed經濟學家的Sahm顧問公司創辦人 Claudia Sahm 說：「通膨是一種苦難，對月光族而言尤其如此，而沒了薪水，就成了每家的災難。」她建議Fed審慎而為。

據Consensus Economics預測，美國明年失業率料在4.2%，2月原本預料在3.5%。嘉信理財（Charles Schwab）董事總經理 Richard Flynn認為，「在高通膨、毛利率縮減和利率高漲的情況下，要降職缺，就非得升高失業率不可」。