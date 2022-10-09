我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／蔡英文雙十演講 「給世界一個更好的台灣」

禍不單行 奈及利亞洪水難民船隻意外翻覆 釀76死

伊爾艾朗：Fed讓美經濟「極有可能」出現破壞性衰退

編譯劉忠勇／即時報導
伊爾艾朗預料，本周公布的美國9月消費者物價指數「可能降至8%左右」。(取材自彭博)
伊爾艾朗預料，本周公布的美國9月消費者物價指數「可能降至8%左右」。(取材自彭博)

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗表示，美國經濟正「顛簸地邁向更好的目的地」，只是聯準會（Fed）行動過度導致經濟陷入衰退的風險猶存。

伊爾艾朗周日接受CBS新聞台專訪時表示，「Fed不僅要攻克通膨，還必須恢復其信譽，」「所以的確，我擔心我們有極有可能發生本來完全避免得了的破壞性衰退。」

美國訂本周發布最新消費者物價指數數據，伊爾艾朗預料，通膨「可能降至8%左右」，但核心通膨「仍將走高」。核心通膨是衡量通膨動能和廣度的指標，伊爾艾朗表示，核心通膨上揚，代表「我們仍有通膨的問題」。

不過，伊爾艾朗認為，核心通膨終究會下降，「問題在於，它的下降是因為經濟趨緩還是顯著衰退。」

被問及經濟軟著陸的可能性時，伊爾艾朗指出，Fed主席鮑爾的公開表態出現變化，轉而表示Fed對抗通膨時必然引發一些痛苦。

另外，對於石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）的減產決定，伊爾艾朗說，此決定雖然「的確不利美國」，卻不令人意外。

他說：「OPEC想要在需求下降的脈絡下保護油價，這不應當令人非常意外。這是他們會做的，也是他們的歷史，但這對美國經濟而言肯定不是好消息。」

石油 鮑爾 油價

上一則

英國陷爆金融危機 一場1兆英鎊的教訓

延伸閱讀

安聯顧問伊爾艾朗:瑞信不會是雷曼

安聯顧問伊爾艾朗:瑞信不會是雷曼
英減稅效應 公債殖利率飆

英減稅效應 公債殖利率飆
英央行急救市 桑默斯讚正確 伊爾艾朗籲升息至少4碼

英央行急救市 桑默斯讚正確 伊爾艾朗籲升息至少4碼
鮑爾：疫後經濟 進入新常態

鮑爾：疫後經濟 進入新常態

熱門新聞

英國經濟在9月大跌一跤，也讓全球經濟一時間鼻青臉腫。（歐新社）

五大跡象凸顯出全球經濟正在邁向衰退

2022-10-02 20:59
TheoTrade首席股市技術分析師畢爾曼預測，標普500指數今年年底將收漲。由於他之前對標普走勢料事如神，最新預測引起關注。(路透)

神準預測美股走勢的他 研判此晶片股行情將噴發

2022-10-05 10:53
隨著美國國債殖利率從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。Getty Images

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

2022-10-03 16:57
Photo by Annie Spratt on Unsplash

通膨居高不下 省錢7訣竅

2022-10-03 14:28
房價連降兩月，降幅達到13年來最大。（歐新社）

房價連二降 13年最大減幅 如雷曼兄弟破產與金融危機

2022-10-04 02:00
示意圖。Photo by Sincerely Media on Unsplash

能漂浮、高純度…象牙肥皂熱銷150年的祕密

2022-10-03 14:17

超人氣

更多 >
成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊
曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職