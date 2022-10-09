伊爾艾朗：Fed讓美經濟「極有可能」出現破壞性衰退

伊爾艾朗預料，本周公布的美國9月消費者物價指數「可能降至8%左右」。(取材自彭博)

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗表示，美國經濟正「顛簸地邁向更好的目的地」，只是聯準會（Fed）行動過度導致經濟陷入衰退的風險猶存。

伊爾艾朗周日接受CBS新聞台專訪時表示，「Fed不僅要攻克通膨，還必須恢復其信譽，」「所以的確，我擔心我們有極有可能發生本來完全避免得了的破壞性衰退。」

美國訂本周發布最新消費者物價指數數據，伊爾艾朗預料，通膨「可能降至8%左右」，但核心通膨「仍將走高」。核心通膨是衡量通膨動能和廣度的指標，伊爾艾朗表示，核心通膨上揚，代表「我們仍有通膨的問題」。

不過，伊爾艾朗認為，核心通膨終究會下降，「問題在於，它的下降是因為經濟趨緩還是顯著衰退。」

被問及經濟軟著陸的可能性時，伊爾艾朗指出，Fed主席鮑爾 的公開表態出現變化，轉而表示Fed對抗通膨時必然引發一些痛苦。

另外，對於石油 輸出國組織及夥伴國（OPEC+）的減產決定，伊爾艾朗說，此決定雖然「的確不利美國」，卻不令人意外。

他說：「OPEC想要在需求下降的脈絡下保護油價 ，這不應當令人非常意外。這是他們會做的，也是他們的歷史，但這對美國經濟而言肯定不是好消息。」