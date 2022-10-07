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去年還巨虧70億美元 傳字節跳動今年首季已獲利

記者葉文義／即時報導
華爾街日報報導，字節跳動一份內部報告揭露2022財年第一財季已實現運營利潤，出現轉機。(新華網)
華爾街日報報導，字節跳動一份內部報告揭露2022財年第一財季已實現運營利潤，出現轉機。(新華網)

據華爾街日報報導，社交平台TikTok（抖音）母公司字節跳動的一份與員工分享的財務報告顯示，該公司去年的運營虧損超過70億美元，原因是斥重金以保持高速增長。不過，該報告顯示，字節跳動在2022財年第一財季已實現運營利潤，出現轉機。

作為一家總部位於北京的非上市公司，字節跳動一向嚴格保護其財務資訊，不公開披露業績。

報導指出，字節跳動上述報告於今年8月分發給員工，涵蓋了2020財年、2021財年以及2022財年第一季度，是對該公司業績和未來規劃最詳細的分析報告之一。

該報告顯示，這家公司的收入迅速增長，積累了大量現金和其他投資，但淨利潤受到可轉換證券上數百億美元未變現的市場損失拖累。

根據胡潤研究院此前發佈的《2021全球獨角獸榜》，字節跳動估值高達人民幣2.3兆元，成為全球最大獨角獸。

作為一家全球布局內的超級獨角獸企業，字節跳動被傳上市已經不下5次。今年5月8日，字節跳動（香港）有限公司更名為抖音集團（香港）有限公司，生效時間為2022年5月6日。

與此同時，字節跳動旗下其他數個公司也陸續更名為「抖音」。天眼查資料顯示，字節跳動有限公司更名為抖音有限公司。這一動作引發外界注目，認為是為了在香港上市的準備動作之一。

抖音 香港 利潤

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