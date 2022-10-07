英國現在不可投資？瑞銀策略師：盲從你就輸了機會

今年來，英國富時100指數下跌7%，與泛歐股價指數Stoxx 600同時期跌幅深達19%相比，表現相對出色。圖／路透

最近華爾街強勁反彈，再次提醒投資人，在市場籠罩一片低氣壓、悲觀氣氛升到極點時，眼明手快的人還是有機會賺錢，只要不隨波逐流，有慧眼從跌得慘兮兮的股票堆中挖寶。

所以，本周某分析師上彭博電視時宣稱，政治和市場風暴已導致英國 現在「不可投資」（un-investable）時，可能讓反應敏銳的反向操作者眼睛一亮。因為這種全盤否定的誇張說法若附和者眾，往往顯示投資機會來了。

財經網站MarketWatch報導，據瑞銀（UBS）策略師季爾曼（Matthew Gilman）觀察，這種情況正在英國發生。

季爾曼在本周發布的研究報告中強調：「富時100指數 （FTSE 100）不代表英國經濟。」

沒錯，英國正面臨經濟困境，很可能已經陷入衰退了，新首相特拉斯的政府雖打算大舉推出財政刺激支撐經濟，任何效益卻可能被信用市場錯位和英國央行（BoE）提高利率抵銷。

富時成分股國際色彩濃

不過，季爾曼指出，富時100指數成分股企業「僅約四分之一的營收是在英國產生，所以，全球經濟比國內環境重要多了」。

這個藍籌股指數的前五大成分股，包括殼牌（Shell）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、滙豐（HSBC）、聯合利華（Unilever）和帝亞吉歐（Diageo），合計約占富時100指數三分之一市值，就凸顯出富時指數的國際性。接下來五支成分股—英國石油 （BP）、英美菸草（BAT）、嘉能可（Glencore）、葛蘭素史克（GSK）和力拓（Rio Tinto）—也一樣。

因此，季爾曼說，英鎊貶值對這些富時100成分股企業反而有利，因為海外獲利兌換回英鎊可讓盈餘為之一振，同時有助於改善出口商的競爭力，進而助長股價。

今年來，英國富時100指數下跌7%，與泛歐股價指數Stoxx 600同時期跌幅深達19%相比，表現相對出色。

類股組合相對抗跌

支撐富時100指數的另一因素，是類股組合。

季爾曼說：「富時100主力是價值股，明顯偏重大宗商品和防禦型類股。石油與天然氣公司在指數的占比約13.5%，是我們最偏愛的全球類股之一，因為在遭遇能源危機之際，可提供緩衝，有助於緩和石油與天然氣價格上漲的衝擊。」

他也看好全球醫療照護和消費者必需品類股，而這兩類股在富時100指數也占很大的分量，應可在經濟成長減速時提供相對抗跌的保護。

季爾曼說：「總之，我們偏愛的全球類股大約占富時100指數一半。目前富時100交易價格是預期本益比的8.9倍—比20年均值折價29%—預期股利收益率有4.6%，估值也吸引人…持續支持我們對英股的偏愛，儘管國內面臨重重的挑戰。」