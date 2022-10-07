我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日

加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

IMF：全球到2026年恐損失4兆元產值 相當於德國規模

編譯林奇賢／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃。美聯社
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃。美聯社

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，全球經濟陷入衰退的風險與日俱增，從現在到2026年間可能損失4兆美元產值，相當於德國的經濟規模。她警告，決策者必須採取更多措施來降低通膨，以防造成長期傷害。

喬治艾娃在6日一場活動中表示，IMF將在下周發布的報告中將下修今、明年的經濟成長率預測值，將是該機構今年來第四次下修。IMF目前預測今年全球經濟成長率僅3.2%，明年為2.9%。

她說，這將反映日益惡化的經濟前景，因為不斷飆升的通膨降低民眾的消費能力，而且情況「較可能變糟，而不是變好」 。她提到，在俄烏戰爭和疫情爆發之後，不確定性仍「極高」，因此警告「可能會有更多的經濟衝擊」。

IMF估計，占全球經濟約三分之一的國家，今年或明年將經歷至少連續兩季經濟萎縮。喬治艾娃說：「即使成長為正值，但由於物價上漲、實際收入萎縮，感覺也像是經濟衰退。」

喬治艾娃呼籲決策者「維持路線」來降低通膨，藉此當作穩定經濟的手段，「雖然會帶來痛苦，但這是正確的做法。即便經濟因此放緩也要行動。」

她還警告：「如果緊縮力度不夠，將導致通膨無法達標並變得根深蒂固，使得未來的利率水準必須更高、更持久，對經濟成長和民眾造成莫大傷害。另一方面，若貨幣政策收緊得太多、太快，且各國同步這麼做，可能把許多經濟體推向長期衰退。」

而喬治艾娃另外接受CNBC採訪時，再次呼籲債權人對容易違約的國家重整債務，且全球最大雙邊貸款債權國中國大陸也要參與這個過程。

她表示，其他優先事項包括，針對低收入家庭，部署「臨時」和「針對性」財政措施，以及支持新興市場。她告誡全球不要「區塊化」，敦促各國強化國際合作，特別是因應糧食安全和氣候變遷等議題。

同日，美國財長葉倫也敦促主要央行繼續努力對抗通膨，同時警惕可能造成的全球壓力，「主要經濟體的決策者必須繼續實施遏制高通膨的政策，同時持續關注這麼做對全球造成的影響。」

葉倫也說：「清楚和開放的溝通，以及主要經濟體之間透過合作來應對外溢效應，依然至關重要。」

貨幣 葉倫 低收入

上一則

美元獨強 中國外匯存底連續2個月明顯走跌

下一則

日京都房價飆漲 市府擬課空屋稅

延伸閱讀

美財長葉倫任命董繼玲等2華裔為首屆財政部顧問委員

美財長葉倫任命董繼玲等2華裔為首屆財政部顧問委員
財長葉倫將卸職？白宮遭爆考慮期中選舉後改組

財長葉倫將卸職？白宮遭爆考慮期中選舉後改組
葉倫：台灣是先進晶片唯一來源 構成國家風險

葉倫：台灣是先進晶片唯一來源 構成國家風險
葉倫：台灣是最先進半導體唯一來源 構成美國安風險

葉倫：台灣是最先進半導體唯一來源 構成美國安風險

熱門新聞

李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

2022-09-29 12:25
英國經濟在9月大跌一跤，也讓全球經濟一時間鼻青臉腫。（歐新社）

五大跡象凸顯出全球經濟正在邁向衰退

2022-10-02 20:59
隨著美國國債殖利率從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。Getty Images

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

2022-10-03 16:57
美國30年期固定房貸利率的平均值，在9月下旬攀升到6.7%，站上逾15年新高。 （路透）

美房貸利率升破6%很嚇人？1980年代曾飆到這個數字

2022-09-30 18:27
TheoTrade首席股市技術分析師畢爾曼預測，標普500指數今年年底將收漲。由於他之前對標普走勢料事如神，最新預測引起關注。(路透)

神準預測美股走勢的他 研判此晶片股行情將噴發

2022-10-05 10:53
蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。(Getty Images)

道指跌逾500點 蘋果股票評級遭下調 重挫近5%

2022-09-29 13:15

超人氣

更多 >
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款
副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布