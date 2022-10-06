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Fed官員合力傳遞鷹派信號 擔憂核心通膨率水準

編譯劉忠勇／綜合外電
5月上任的庫克（Lisa Cook）首次以理事身份發表的演講，澆熄市場對她可能做出鴿派表態的期望。(路透)
5月上任的庫克（Lisa Cook）首次以理事身份發表的演講，澆熄市場對她可能做出鴿派表態的期望。(路透)

多位聯準會（Fed）官員強調支持繼續升息，稱必須遏制住比預期更頑強的通貨膨脹。

5月上任的庫克（Lisa Cook）首次以理事身份發表的演講，澆熄市場對她可能做出鴿派表態的期望。她呼應其他Fed官員對抗通膨的決心，也認為應繼續緊縮貨幣政策，並把利率維持在限制性水準直到通膨下降。

庫克6日在彼得森國際經濟研究所發表講話，「鑒於通膨率遠高於我們2％的長期目標，恢復價格穩定可能需要持續升息，然後在一段時間內保持政策的限制性，直到我們相信通膨率堅定地邁向2％的目標」。

她表示，「在當前形勢下，鑒於通膨預測面臨的風險偏高，我認為政策判斷必須基於數據是否下降以及我們何時會看到下降，我們要關注的不僅僅是預測值，雖然大多數預期認為未來幾年抗通膨將取得顯著進展，但重要的是要考慮通膨形勢是否已經持續變化」。

沃勒：明年初仍會繼續升息

另一位理事沃勒則表示，Fed必須繼續升息一直到明年初，而應持續將對抗通膨列為首要任務，不管金融市場的波動。

沃勒在肯塔基大學擬好的講辭中說：「貨幣政策的重心應放在對抗通膨。我們備有處理金融隱憂的一切工具，但不應以貨幣政策達此目的。」

他說：「我預期明年初還會升息，我會仔細留意數據，以決定緊縮的合適步調。」

芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯和明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里也做同樣的表態，給市場有關明年降息的猜測潑了冷水。

伊凡斯6日在伊利諾伊州商會會議上說：「我們必須關注核心通膨，我認為這是我自己和大多數同僚都感到緊張的地方。預計明年某個時點利率將達到4.5%-4.75%的水平，鑒於我們升息的速度，可能明年春天就會到。」

卡斯哈里則在Bremer Financial Corp.主辦的活動中表示，「大宗商品價格上下波動，但潛在通膨──例如薪資水準和服務價格，往往更難擺脫，」 「我們還沒有看到任何證據表明這些事情正在朝著正確的方向發展。」

卡斯哈里說：「大家都在問的一個大問題：我們能否實現軟著陸？我的回答是：希望如此，我們會儘力，但通膨必須要降下來。」

升息 貨幣 庫克

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