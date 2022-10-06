我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

等待非農報告 道指跌346點

雷根號來也不怕...北韓再試射 兩韓軍機對峙僵持1小時

等待非農報告 道指跌346點

記者張大仁／即時報導
美股6日下跌，交易員評估了本月初股指和利率的劇烈波動。美聯社
美股6日下跌，交易員評估了本月初股指和利率的劇烈波動。美聯社

美股6日下跌，交易員評估了本月初股指和利率的劇烈波動。

道瓊工業平均指數下跌346.93點或1.15%至2萬9926.94點。史坦普500指數下跌38.76點或1.02%至3744.52點。而那斯達克綜合指數下跌75.33點或0.68%至1萬1073.31點。三大股指開盤走低。所有主要股指本周可望上漲超過4%，為6月24日以來的最佳單周。

能源是表現最好的類股，上漲1.8%。公用事業股表現落後，下跌3.3%。

指標10年期國債殖利率超過3.8%。對貨幣政策變化更為敏感的2年期國債殖利率升破4.2%。

投資人正在焦急地等待7日的就業報告，該報告將顯示9月勞動市場的表現，為Fed提供有關其升息活動的另一條資訊。

5日來自ADP的數據顯示，9月私營企業的勞動市場依然強勁，企業增加了20.8萬個工作崗位，超過華爾街的預期。但6日初請失業金人數高於預期，代表勞動市場可能存在一些疲軟。

Wolfe Research策略師森耶克(Chris Senyek)在報告中寫道：「投資人再次將利空視為利多。」並補充說，即使9月非農報告低於預期，工資成長也可能會保持下去，讓Fed不太可能轉向。

他強調，「雖然股票目前容易大幅上漲，但我們堅信中期看跌基本假設保持不變。」

華爾街本周高調開局，史指創下2020年以來最大兩日漲幅。股指在5日努力保持上漲動能，但最終未能兌現。道指收盤下跌約42點或0.14%。史指和那指分別下跌0.2%和0.25%。

在白宮宣布總統拜登將赦免所有單純持有大麻的聯邦罪行後，大麻股在晚盤交易中飆升。

Tilray Brands上漲30.87%，而Canopy Growth上漲23.44%。兩支股票的價格仍低於每股6元，因此以美元計價，漲幅仍然很小。價格偏低的股票可能比規模更大、更成熟的股票更具波動性。

拜登的決定並沒有改變美國將大麻企業化的商業前景，但這可能是一個訊號，代表聯邦政府正在接近某種形式的合法化。總統指示HHS​​主席和司法部長開始審查大麻的法律地位。

高盛將Meta Platforms視為進入財報季的關鍵數位廣告股票，並認為該股以當前價格而言機會很大。

分析師謝里丹(Eric Sheridan)在給客戶的報告中寫道，「在股票推薦方面，我們認為META的風險回報偏差與當前水平存在最大的脫節。該公司內部重新關注緩和營運支出投資，並採取相對平衡的方法來改善遠期收入成長隨著圍繞宏觀經濟波動、疫情重新開放、蘋果隱私利空和短影音組合轉變的不利因素開始緩和。」

高盛對其目標價為200美元，預計該股將較3日收盤價上漲多達44%。

根據6日發布的3份最新分析師報告，美國大型銀行可能會在下周公布良好的第3季業績，為該類股的潛在股票反彈做好準備。

銀行財報季定於10月14日開始，美國6家最大的銀行中有4家將在當天盤前公布業績。分析師普遍預計該類股將取得良好的核心業績，部分原因是Fed的對抗通膨行動提高了利率。

以喬治(David George)為首的Baird分析師表示，「我們認為第3季業績將穩健，淨利息收入趨勢強勁，支穩定，信貸趨勢良好。」「雖然基本面普遍良好，但最近幾周對銀行的情緒變得更加消極，為該集團提供了有利的交易機會。」

銀行自利率上升得到提振，但這不足以抵消Fed無意間引發經濟放緩的升息行為，導致該行業更大的貸款損失的擔憂，推動今年銀行股下跌；今年至今，KBW銀行指數已下跌超過25%。

雖然瑞士信貸分析師表示，在財報季即將來臨之際「對銀行業基本面的實力充滿信心」，但「宏觀和市場相關」風險仍對股票構成壓力。

如果銀行管理層保證有能力駕馭波濤洶湧的市場，投資人反而可以善利這些股票的恐懼，摩根大通、高盛、美國商銀和富國銀行的股票總回報潛力約為30%。

Raymond James分析師們指出，「從基本面來看，銀行業在進入2022年第3季財報季時」呈現良好的貸款成長和淨利息收入增加。

不過，以龍恩(David Long)為首的分析們仍建議保持謹慎，指如果真的出現衰退，獲利預期可能就已接近高點了。

股票 殖利率 分析師

上一則

馬斯克願原價買推特 傳阿波羅第六街退出融資協商

延伸閱讀

拜登未排除在G20峰會見普亭 兩人是否與會待確認

拜登未排除在G20峰會見普亭 兩人是否與會待確認
拜登赴佛州視察颶風災情 被麥克風錄到「噴粗話」

拜登赴佛州視察颶風災情 被麥克風錄到「噴粗話」
政治放一邊 拜登佛州勘災讚德桑提斯「我們步調一致」

政治放一邊 拜登佛州勘災讚德桑提斯「我們步調一致」
OPEC+石油減產 拜登政府力挽狂瀾失敗 恐影響期中選情

OPEC+石油減產 拜登政府力挽狂瀾失敗 恐影響期中選情

熱門新聞

李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

2022-09-29 12:25
英國經濟在9月大跌一跤，也讓全球經濟一時間鼻青臉腫。（歐新社）

五大跡象凸顯出全球經濟正在邁向衰退

2022-10-02 20:59
隨著美國國債殖利率從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。Getty Images

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

2022-10-03 16:57
美國30年期固定房貸利率的平均值，在9月下旬攀升到6.7%，站上逾15年新高。 （路透）

美房貸利率升破6%很嚇人？1980年代曾飆到這個數字

2022-09-30 18:27
TheoTrade首席股市技術分析師畢爾曼預測，標普500指數今年年底將收漲。由於他之前對標普走勢料事如神，最新預測引起關注。(路透)

神準預測美股走勢的他 研判此晶片股行情將噴發

2022-10-05 10:53
蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。(Getty Images)

道指跌逾500點 蘋果股票評級遭下調 重挫近5%

2022-09-29 13:15

超人氣

更多 >
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人

西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人
副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？