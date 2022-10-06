等待非農報告 道指跌346點

美股6日下跌，交易員評估了本月初股指和利率的劇烈波動。美聯社

美股6日下跌，交易員評估了本月初股指和利率的劇烈波動。

道瓊工業平均指數下跌346.93點或1.15%至2萬9926.94點。史坦普500指數下跌38.76點或1.02%至3744.52點。而那斯達克綜合指數下跌75.33點或0.68%至1萬1073.31點。三大股指開盤走低。所有主要股指本周可望上漲超過4%，為6月24日以來的最佳單周。

能源是表現最好的類股，上漲1.8%。公用事業股表現落後，下跌3.3%。

指標10年期國債殖利率 超過3.8%。對貨幣政策變化更為敏感的2年期國債殖利率升破4.2%。

投資人正在焦急地等待7日的就業報告，該報告將顯示9月勞動市場的表現，為Fed提供有關其升息活動的另一條資訊。

5日來自ADP的數據顯示，9月私營企業的勞動市場依然強勁，企業增加了20.8萬個工作崗位，超過華爾街的預期。但6日初請失業金人數高於預期，代表勞動市場可能存在一些疲軟。

Wolfe Research策略師森耶克(Chris Senyek)在報告中寫道：「投資人再次將利空視為利多。」並補充說，即使9月非農報告低於預期，工資成長也可能會保持下去，讓Fed不太可能轉向。

他強調，「雖然股票 目前容易大幅上漲，但我們堅信中期看跌基本假設保持不變。」

華爾街本周高調開局，史指創下2020年以來最大兩日漲幅。股指在5日努力保持上漲動能，但最終未能兌現。道指收盤下跌約42點或0.14%。史指和那指分別下跌0.2%和0.25%。

在白宮宣布總統拜登將赦免所有單純持有大麻的聯邦罪行後，大麻股在晚盤交易中飆升。

Tilray Brands上漲30.87%，而Canopy Growth上漲23.44%。兩支股票的價格仍低於每股6元，因此以美元計價，漲幅仍然很小。價格偏低的股票可能比規模更大、更成熟的股票更具波動性。

拜登的決定並沒有改變美國將大麻企業化的商業前景，但這可能是一個訊號，代表聯邦政府正在接近某種形式的合法化。總統指示HHS​​主席和司法部長開始審查大麻的法律地位。

高盛將Meta Platforms視為進入財報季的關鍵數位廣告股票，並認為該股以當前價格而言機會很大。

分析師 謝里丹(Eric Sheridan)在給客戶的報告中寫道，「在股票推薦方面，我們認為META的風險回報偏差與當前水平存在最大的脫節。該公司內部重新關注緩和營運支出投資，並採取相對平衡的方法來改善遠期收入成長隨著圍繞宏觀經濟波動、疫情重新開放、蘋果隱私利空和短影音組合轉變的不利因素開始緩和。」

高盛對其目標價為200美元，預計該股將較3日收盤價上漲多達44%。

根據6日發布的3份最新分析師報告，美國大型銀行可能會在下周公布良好的第3季業績，為該類股的潛在股票反彈做好準備。

銀行財報季定於10月14日開始，美國6家最大的銀行中有4家將在當天盤前公布業績。分析師普遍預計該類股將取得良好的核心業績，部分原因是Fed的對抗通膨行動提高了利率。

以喬治(David George)為首的Baird分析師表示，「我們認為第3季業績將穩健，淨利息收入趨勢強勁，支穩定，信貸趨勢良好。」「雖然基本面普遍良好，但最近幾周對銀行的情緒變得更加消極，為該集團提供了有利的交易機會。」

銀行自利率上升得到提振，但這不足以抵消Fed無意間引發經濟放緩的升息行為，導致該行業更大的貸款損失的擔憂，推動今年銀行股下跌；今年至今，KBW銀行指數已下跌超過25%。

雖然瑞士信貸分析師表示，在財報季即將來臨之際「對銀行業基本面的實力充滿信心」，但「宏觀和市場相關」風險仍對股票構成壓力。

如果銀行管理層保證有能力駕馭波濤洶湧的市場，投資人反而可以善利這些股票的恐懼，摩根大通、高盛、美國商銀和富國銀行的股票總回報潛力約為30%。

Raymond James分析師們指出，「從基本面來看，銀行業在進入2022年第3季財報季時」呈現良好的貸款成長和淨利息收入增加。

不過，以龍恩(David Long)為首的分析們仍建議保持謹慎，指如果真的出現衰退，獲利預期可能就已接近高點了。