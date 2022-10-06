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馬斯克願原價買推特 傳阿波羅第六街退出融資協商

中央社香港6日綜合外電報導
馬斯克。(美聯社)
馬斯克。(美聯社)

兩名熟悉內情的消息人士表示，私募基金阿波羅和跨國投資公司第六街原本有意為全球首富馬斯克價值440億美元的推特收購案提供融資，如今這兩間公司已中止相關協商。

消息人士先前告訴路透，阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management Inc）和跨國投資公司第六街（Sixth Street Partners）先前一直在與馬斯克（Elon Musk）談判，為該交易提供超過10億美元的優先股權融資。

有推文稱，這兩間公司不屬於5月初宣布的71億美元第三方股權融資的一部分，也不是債務融資的一部分，對此馬斯克回應：「正確無誤」。

根據消息人士說法，相關談判在數月前就已結束，具體時間大約就在馬斯克開始重新考慮收購案之際。馬斯克最初於4月提出收購計畫，他7月反悔，本週又再現轉折，考慮重新以每股54.20美元的原價完成收購案，總額估計440億美元。

在延續數月的訴訟損害推特品牌並助長馬斯克行為古怪的評論後，馬斯克和推特正試圖達成協議，為完成收購鋪路。

路透4日報導，對於為這筆交易提供大部分資金的銀行而言，馬斯克在收購案上的「髮夾彎」時機可說再糟糕不過，且由於不利的融資環境，銀行可能面臨重大損失。

一般預計，馬斯克將出售名下電動車大廠特斯拉（Tesla Inc）的股份，並仰賴大型投資者的股權融資資金，以及主要銀行承諾提供125億美元的債務融資，以支應收購所需的大部分資金。

馬斯克 融資 投資

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