馬斯克願原價買推特 傳阿波羅第六街退出融資協商

馬斯克。(美聯社)

兩名熟悉內情的消息人士表示，私募基金阿波羅和跨國投資 公司第六街原本有意為全球首富馬斯克 價值440億美元的推特收購案提供融資 ，如今這兩間公司已中止相關協商。

消息人士先前告訴路透，阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management Inc）和跨國投資公司第六街（Sixth Street Partners）先前一直在與馬斯克（Elon Musk）談判，為該交易提供超過10億美元的優先股權融資。

有推文稱，這兩間公司不屬於5月初宣布的71億美元第三方股權融資的一部分，也不是債務融資的一部分，對此馬斯克回應：「正確無誤」。

根據消息人士說法，相關談判在數月前就已結束，具體時間大約就在馬斯克開始重新考慮收購案之際。馬斯克最初於4月提出收購計畫，他7月反悔，本週又再現轉折，考慮重新以每股54.20美元的原價完成收購案，總額估計440億美元。

在延續數月的訴訟損害推特品牌並助長馬斯克行為古怪的評論後，馬斯克和推特正試圖達成協議，為完成收購鋪路。

路透4日報導，對於為這筆交易提供大部分資金的銀行而言，馬斯克在收購案上的「髮夾彎」時機可說再糟糕不過，且由於不利的融資環境，銀行可能面臨重大損失。

一般預計，馬斯克將出售名下電動車大廠特斯拉（Tesla Inc）的股份，並仰賴大型投資者的股權融資資金，以及主要銀行承諾提供125億美元的債務融資，以支應收購所需的大部分資金。