我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社交軟件LINE好友發「輔助認證」 不理會不上當

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

美國如何打敗通膨？桑默斯：須付衰退、失業率6%代價

編譯湯淑君／綜合外電
前財政部長桑默斯。(路透)
前財政部長桑默斯。(路透)

前財政部長桑默斯（Larry Summers）表示，美國若要把高通膨控制下來，經濟衰退是必須付出的代價，失業率可能得衝上6%。

在金融時報（FT）6日刊出的訪談中，桑默斯表示，此刻的經濟「逆流」是他記憶所及最多的，意指全球通膨竄升、全球央行紛紛收緊貨幣政策、歐洲能源危機、俄烏戰爭等等。

桑默斯曾擔任美國前總統柯林頓的財長、歐巴馬的經濟顧問委員會主席。他在FT訪談中表示，美國通膨率很難一路降回聯準會（Fed）2%的通膨目標，除非承受更多的經濟後果。

他說：「如果我們能像Fed相信或預測的那般，把通膨壓回接近2%的區間，同時又不會讓失業率升到高於4.4%，我會非常驚訝。」

桑默斯重申他的看法：「我們不太可能把通膨穩定下來，除非經歷一波衰退，嚴重得把失業率推向6%區間。」

他強調自己也「痛恨失業」，但決策官員必須正視的問題是，該走哪一條政策路徑，才能把對勞動力市場的打擊降到最低。

美國8月失業率小幅攀升至3.7%。最新數據顯示，就業市場開始降溫，跡象包括8月職缺數減少110萬個，是近兩年半來最大降幅。

桑默斯在訪談中警告，在Fed努力抗通膨之際，市場必須認清物價螺旋上升固然嚴重，但仍可控制。

他說：「正如同病患若未完成服藥療程對自己不利，或腫瘤科醫師開的化療療程太少對病患不好，我相信，如果我們不讓通膨預期變得完全根深柢固，對強健的美國和全球成長展望會更好。」

但他同時也警告，如果Fed聽信「暫時隊」（對通膨將久久揮之不去持懷疑態度的人士）的建議，開出的處方將是「更高的利率，以及更持久且十分棘手的停滯性通膨，那將產生嚴重的全球後果」。

桑默斯說：「我懷疑，只是懷疑，[Fed]終將必須把利率提高到比『點狀圖』預測的水準要高一點，或比市場此刻的預期來得高。我更堅信，現在人們依然低估了這一切將導致什麼經濟後果。」

利率 就業 央行

上一則

彭博：台灣碳費遠低於IMF主張的水準 不足以推動減碳

延伸閱讀

士林夜市變成得來速 疫情牽動通膨 選情2大灰犀牛

士林夜市變成得來速 疫情牽動通膨 選情2大灰犀牛
哪來的通膨衝擊支出？好市多9月營收續增 消費力道穩健

哪來的通膨衝擊支出？好市多9月營收續增 消費力道穩健
前財長桑默斯：全球經濟面臨系列風險 如金融海嘯前夕

前財長桑默斯：全球經濟面臨系列風險 如金融海嘯前夕
英央行急救市 桑默斯讚正確 伊爾艾朗籲升息至少4碼

英央行急救市 桑默斯讚正確 伊爾艾朗籲升息至少4碼

熱門新聞

李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

2022-09-29 12:25
英國經濟在9月大跌一跤，也讓全球經濟一時間鼻青臉腫。（歐新社）

五大跡象凸顯出全球經濟正在邁向衰退

2022-10-02 20:59
隨著美國國債殖利率從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。Getty Images

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

2022-10-03 16:57
美國30年期固定房貸利率的平均值，在9月下旬攀升到6.7%，站上逾15年新高。 （路透）

美房貸利率升破6%很嚇人？1980年代曾飆到這個數字

2022-09-30 18:27
TheoTrade首席股市技術分析師畢爾曼預測，標普500指數今年年底將收漲。由於他之前對標普走勢料事如神，最新預測引起關注。(路透)

神準預測美股走勢的他 研判此晶片股行情將噴發

2022-10-05 10:53
蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。(Getty Images)

道指跌逾500點 蘋果股票評級遭下調 重挫近5%

2022-09-29 13:15

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人

西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人
靠三級片一脫成名嫁豪門 56歲夏文汐社群曬近況

靠三級片一脫成名嫁豪門 56歲夏文汐社群曬近況