我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

「水淹到肚臍」86歲老母拒絕撤離 佛州男跳窗游泳救人

分析師：美元強勢將延續至明年 離拐點仍有一段距離

編譯林奇賢／綜合外電
路透訪調的多數分析師認為，強勢美元將延續至明年。(路透)
路透訪調的多數分析師認為，強勢美元將延續至明年。(路透)

路透調查訪調的多數分析師認為，今年升勢強勁的美元，強勢格局可能延續到明年，美元離拐點仍有一段距離。

美元兌六種一籃子貨幣的DXY美元指數今年來揚升逾16%，為至少50年來表現最佳，短期內也幾乎沒有升勢放緩的跡象。

支撐美元走強的因素包括，美國的經濟表現比其他國家好、聯準會（Fed）今年來已累計升息3個百分點且預計還會再升、以及美元作為避險貨幣的地位。

路透在9月30日至10月5日期間訪調外匯分析師後發現，55名分析師中，有47人（85%）認為美元指數的強勁走勢還沒達到拐點。

至於何時會達到拐點，有25人表示會在未來半年內出現，17人認為將在未來三個月內出現，非常少數的受訪分析師預估會在一年以上。

Monex Europe外匯分析主管哈維（Simon Harvey）說：「現在要開始找美元的拐點實在還太早...短期而言，我們仍認為美元將續揚。」

他說，美元至少在明年第2季之前，都未必會出現較大的轉折點，因為美國經濟基本面可能要到明年第2季，才會開始不利於Fed的限制性政策立場。

美元續漲對多數主要貨幣來說，是個壞消息。主要貨幣今年來不僅大幅貶值，表現也意外不如新興市場貨幣。

在十國集團（G10）中，有八種貨幣的匯率今年來的貶值幅度均為二位數，路透調查也顯示，分析師預期主要貨幣未來一年都無法收復今年來的失土。

歐元兌美元匯率今年來貶值12%，8月後多數時間都在低於平價水準，分析師預計，這至少將再維持六個月，為過去20多年來，路透訪調的分析師首度預測歐元未來半年都將低於平價。歐元兌美元預料將在未來一年升值4%左右，升至1.03美元。

日圓兌美元一度觸及24年低點，路透的調查顯示，分析師預測日圓只能在未來一年收復部分失地，預計未來三個月的價位為144.0日圓，六個月後維140.5日圓，12個月後將升抵135.0日圓附近。

分析師預期，英鎊兌美元一個月後的價位為1.09美元，六個月後落在1.10美元，一年後將升值約3.6%至1.16美元。

分析師 貨幣 匯率

上一則

哪來的通膨衝擊支出？好市多9月營收續增 消費力道穩健

延伸閱讀

馬斯克和推特訴訟 最快今達協議 為完成收購鋪路

馬斯克和推特訴訟 最快今達協議 為完成收購鋪路
美元恢復強勢 Fed官員繼續鷹派表態

美元恢復強勢 Fed官員繼續鷹派表態
燃料價飆 海地掀抗議潮 警催淚瓦斯驅趕

燃料價飆 海地掀抗議潮 警催淚瓦斯驅趕
股指是否觸底 端視Fed轉向

股指是否觸底 端視Fed轉向

熱門新聞

李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

2022-09-29 12:25
蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。(Getty Images)

道指跌逾500點 蘋果股票評級遭下調 重挫近5%

2022-09-29 13:15
英國經濟在9月大跌一跤，也讓全球經濟一時間鼻青臉腫。（歐新社）

五大跡象凸顯出全球經濟正在邁向衰退

2022-10-02 20:59
隨著美國國債殖利率從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。Getty Images

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

2022-10-03 16:57
美國30年期固定房貸利率的平均值，在9月下旬攀升到6.7%，站上逾15年新高。 （路透）

美房貸利率升破6%很嚇人？1980年代曾飆到這個數字

2022-09-30 18:27
Photo by Annie Spratt on Unsplash

通膨居高不下 省錢7訣竅

2022-10-03 14:28

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償

Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法