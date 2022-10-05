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哪來的通膨衝擊支出？好市多9月營收續增 消費力道穩健

編譯林奇賢／綜合外電
好市多9月淨營收較一年前增加10.1%至214.6億美元，顯示消費者仍維持穩健的支出力道。(美聯社)
好市多9月淨營收較一年前增加10.1%至214.6億美元，顯示消費者仍維持穩健的支出力道。(美聯社)

好市多（Costco）9月同店銷售成長趨緩，但銷售金額續增，顯示消費者在食品價格上漲之際，消費力道維持穩健。

好市多9月同店銷售較去年同期增加8.5%，低於8月的10.1%增幅，主因為汽油價格下跌。上月的美國同店銷售成長11.2%。

剔除汽油和匯率波動後，好市多9月核心銷售增加8.6%。相形下，8月核心銷售增加8.7%。

不過，好市多9月淨營收較一年前增加10.1%至214.6億美元。若跟三年前（新冠疫情爆發前）相比，營收成長幅度逾30%，顯示消費者持續花錢購買食品和日常生活必需品。

好市多業績近來持續強勁成長，因美國通膨率衝上數十年來高點，正促使消費者更加精打細算，例如一次大量採買，或購買零售商的自有品牌產品。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，擁有強大自有品牌（例如好市多的科克蘭）以及賣日常必需品的零售商，面臨通膨的任性可能比其他同業更強。

歐本海默（Oppenheimer）分析師帕里克在一份研究報告中表示：「我們看好好市多的營收（成長）動能。會員年費調漲和特別股利，可能是未來幾季的正向催化劑。好市多的股票仍是我們的首選。」

好市多 營收 零售商

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