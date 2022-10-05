認清現實…兩日大漲過後 股指拉回小跌

聯準會總部大樓。(新華社)

由於華爾街未能守住過去兩個交易日的大漲走勢，美股下跌。

道瓊工業平均指數 下跌42.45點或0.14%，至3萬273.87點。早盤一度下跌429.88點。史坦普500指數下跌7.65點或0.2%，至3783.28點。那斯達克綜合指數下跌27.77點或0.25%，至1萬1148.64點。

BMO Wealth Management首席投資策略師馬永裕(Yung-Yu Ma)表示：「現在是市場暫停時刻，以思考過去兩天的漲勢到底可以持續多久。」「市場正在評估Fed要轉向鴿派的確需要很多時間。沒錯，JOLTS數據非常受歡迎，毫無疑問。但就Fed其實需要採取更溫和的語氣而言，這只是冰山一角。」

他補充說：「市場出現一些認清現實跡象，對一個不錯的經濟數據的熱情開始消退。」

由於債券殖利率 從多年高點回落，美股本周初上漲，史指創下2020年以來最大兩日漲幅。殖利率5日大幅上漲，指標10年期國債殖利率在前一交易日短暫跌破3.6%後攀升至3.74%。對大部分美股走勢帶來壓力。

ADP的最新報告顯示，私人就業人數增加20.8萬人，超過道瓊的估計。交易員正在等待7日公布的非農就業報告。5日公布的9月ISM服務業指數也顯示出穩健成長。

某些市場參與者想知道，在上季大幅下跌之後，市場是否最終已經觸底。

馬永裕說，「第3季財報季馬上就要到來，第2季財報季有助穩定市場肯定是市場心理。」「市場有很多悲觀情緒，它能在幾個月內強勁反彈。現在也有這樣的期望，也就是財報季能夠穩定市場，並可能像上季那樣再次拯救市場。」

亞特蘭大Fed行長博斯蒂克在演講中對通膨發表強硬言論，聲稱Fed在宣布勝利之前還有很多工作要做。

他在西北大學的演說中指出，「我們必須保持警惕，因為如果聯邦公開市場委員會(FOMC)的同事預測是正確的，這場通膨戰爭可能還處於早期階段。」

他補充說，讓通膨重回Fed 2%的目標可能「需要一些時間」，因為「我們仍然處於通膨森林之中，尚未擺脫它們」。

從利率角度來看，博斯蒂克表示，他預計Fed的基準利率將升至4%-4.5%，然後決策者才能暫停一下評估進展情況。聯邦基金利率目前處於3%-3.25%的區間；FOMC 9月發布的利率預測是2023年將升至4.6%，這讓博斯蒂克略微偏向鴿派。

然而，他補充說，他會對任何預計Fed明年降息的人說，「還不會這麼快。」

主要股指由大跌拉回，由能源公司埃克森美孚和哈里伯頓領漲，均上漲約4%。早盤承壓的半導體業從低點反彈。高通上漲2.06%，推動該行業回升。與此同時，Nike在晚盤上漲2.78%，引領消費類股走高。

瑞銀場內業務主管凱欣(Art Cashin)對本周連續兩天的大漲持謹慎態度，「這回大漲令人印象深刻，不幸的是，我對引發它的火花和事件風險慣例不敢恭維。」

他指的火花是英格蘭銀行放棄出售金邊債券並開始臨時購買長期債券，以平息新政府預算造成的潛在市場崩盤的舉措。後來，政府不得不改變其降低最高所得稅率的方案。

此外，聯合國貿易和發展會議最近警告各國央行，繼續升息可能會損害全球經濟。