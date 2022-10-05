神準預測美股走勢的他 研判此晶片股行情將噴發

TheoTrade首席股市技術分析師畢爾曼預測，標普500指數今年年底將收漲。由於他之前對標普走勢料事如神，最新預測引起關注。(路透)

美國股市連漲兩天，不表示美股就擺脫熊掌。但一位神準料中史坦普500指數 今年走勢的策略師推斷，年底前史坦普500可望站上4000點，而英特爾等半導體股可望演出火山噴發行情。

財經網站MarketWatch報導，TheoTrade首席股市技術分析師畢爾曼（Jeffrey Bierman）之前就預測，2022年美股走勢有如雲霄飛車般，上下跌宕起伏，目前為止看來確實是如此。

畢爾曼運用量化分析和基本面分析，來判讀股市走向，他預估史坦普500指數今年年底將收在4000點至4200點之間，也許落點在4135點附近。

他日前接受MarketWatch訪問時說：「在疲弱的第3季過後，第4季的季節性因素有利於多頭。更別提現在大多數股票 的估值好像斷定他們毫無成長可言。」

畢爾曼對美股今年前三季走勢料事如神。

●2021年12月時，他預測史坦普500指數六個月之內會大跌20%，跌向3900點 —果然，史坦普500指數在5月初跌抵3930點。

●6月間，他預測美股將強勁反彈，站上4300點 — 果然，該指數在8月中旬漲上4315點。

●8月25日再次接受MarketWatch訪問時，畢爾曼預言史坦普500指數將跌到3,600點左右，理由是看淡美股9月走勢—果然，史坦普500指數9月底以3585點的2022新低價報收。

連續三次料中的他，現在怎麼看美股年底前走勢？畢爾曼說：「我認為，第4季會收漲。市場現在超賣太深，有些股票的估值與估值標準完全不搭調。」他尤其注意零售和科技類股。

畢爾曼說：「半數的晶片股現在的估值倍數低於7倍。我從未見過這種事…這表示，一旦半導體股反攻，估值倍數擴張將像火山爆發一般。」眾所周知，半導體業備受景氣榮枯循環影響。

畢爾曼說，他持有的英特爾（Intel）股價在上周五跌到五年低點，但他相信，已投資200億美元在美國蓋新廠的英特爾終究會強勢反彈。他說：「投資人將來回頭看，就會驚叫：『我的天，英特爾股價僅盈餘的五倍?真讓人難以置信。』這種瘋狂事現在就發生在這檔股票上。」

畢爾曼也看好Urban Outfitters、梅西（Macy's）、諾斯壯（Nordstrom）等零售股前景。另一方面，他提醒投資人持股不要過度集中在高市值的頂尖個股，因為「10檔股票占那斯達克45%，而25%的史坦普500指數卻牽動史坦普約50%的漲/跌變化」。

他說：「人人都集中在10支可能還會再跌30%-40%的股票，像是蘋果和微軟。這種資金集中風險的概念，指的就是人人持有蘋果，人人持有亞馬遜。」這可能迫使大量投資這些科技大咖的被動式或主動式基金經理人反手賣出，拖累市場摔落10%，「把其他股票全給沖下去」。