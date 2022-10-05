亞馬遜已凍結零售部門的人事招聘 因應銷售下滑等逆風

亞馬遜將在年底前凍結零售部門的人事招聘。路透

電商巨頭亞馬遜 將在年底前凍結零售部門的招聘，顯示該公司為因應網路銷售下滑，正進行人力調整，成為最新一家放緩招募的大型科技公司。

彭博資訊引述知情人士報導，亞馬遜將凍結零售事業辦公室職員的招聘。在此之前的幾個月裡，亞馬遜在該類別開出了數千個職缺。

亞馬遜成為最新一家放緩招聘或裁員 的科技巨頭。華爾街日報上月報導，Meta打算透過裁員等手段，降低至少一成的成本。Google母公司字母已要求部分員工，若仍希望留在公司服務，應申請新的職位。Snap公司也已進行裁員。

亞馬遜凍結招聘的行動，並不包含獲利豐厚的亞馬遜雲端服務部門（AWS），和雇用數十萬名藍領勞工的倉儲部門。知情人士表示，亞馬遜打算在年底前關閉職缺，在本月15日接受面試的求職者，仍會收到錄取通知，但將延至明年到職。

亞馬遜在成長放緩之際，決定凍結零售事業的招募。該公司在7月公布銷售下滑，也連續第二季出現淨損，原因是網路門市的需求不比2020年和2021年。在新冠疫情 爆發初期，民眾對亞馬遜服務的需求激增，但隨著消費型態回歸疫情前的模式，拖累其銷售下滑。