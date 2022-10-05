低利率時代結束了？先聽克魯曼30年細說從頭

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

從金融觀點來看，2022顯然是全球央行密集升息的年頭，而在央行紛紛提高短期利率的同時，對實際經濟最重要的長期利率也在利率看升預期下走高，債券價格隨之下挫、走勢反向的殖利率 勁揚，這又打擊了股票、加密幣、房價等資產行情。

在這種氛圍下，許多評論者宣稱：「低利率時代落幕。」他們堅稱，2019年底至2020年初—新冠肺炎疫情全球大流行前—掉到歷史低點（多國甚至落入負利率領域）的利率水準，將一去而不復返。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 （Paul Krugman）不以為然。他在紐約時報專欄指出，導致三年前利率盪到歷史谷底的根本因素不僅還在，甚至還變得更強；因此，一旦當前這波抗通膨之役塵埃落定，「利率非常低」的日子又會重現。

疫前利率為什麼那麼低？

克魯曼形容，疫情爆發前全球利率普遍低迷，是「30年下降趨勢的終點」。

是什麼因素造成那股下滑趨勢呢？有些人指稱利率是「人為」（artificial）壓抑，批評聯準會（ Fed）大量印鈔票把利率壓低。但懂總體經濟學的人就知道，那是不可能的事：假如「人為」壓低利率很長一段時期，結果應是高通膨。但在2021-2022通膨死灰復燃之前，通膨率一直偏低，年復一年皆然。

要了解真正原因，溫習瑞典經濟學家維克塞爾（Knut Wicksell）的「自然利率」（natural rate）概念很有幫助。維克塞爾對「自然利率」的定義是：「讓儲蓄與投資 相配的利率」，或「與整體物價穩定相符的利率」。這些定義其實也彼此相符，因為若是利率太低，低得使投資需求超過儲蓄供給，就會造成經濟過熱並助長通膨。

由此來看，利率走下坡的那30年之所以未見到通膨竄高，顯示利率走低並非「人為」壓抑，而是那段時期「自然利率」必定呈現下滑。最可能的禍首是投資需求降低，而那是受人口結構變化和科技進步停滯所驅動。

兩大因素拉低自然利率

投資支出一大部分是受成長驅動，包括勞動力成長和科技進步。勞動力成長需要更多辦公室空間、更多房子等等；若勞動力停滯不前，只需等建築物和設備老舊損壞時汰換更新即可。科技進步也會鼓勵投資，因為那使汰換過時的資本財更值得，也使人們更富有、進而要求更多生活空間，諸如此類；如果科技進步減緩，投資支出通常會降低。

自1990年代以降，這兩股投資驅動力已失去動能。

待嬰兒潮世代最後一批年屆25歲時，原本數十年來快速增加的美國黃金工作年齡人口，開始走平。這種人口下滑趨勢在日本和歐洲更是明顯。

科技變遷較難下定論，但近年的確罕見重大科技創新。（試問：還記得上次你對最新款iPhone興高釆烈是什麼時候?）再看衡量整體科技進步水準的指標，「總要素生產力」（total factor productivity），從2000年代中期以來就呈現成長緩慢走勢。

展望未來，比方說2024年，人口成長或科技進步會比2019年情況更佳、進而帶旺投資嗎？目前看不出有理由抱這種期待。近年來綠能技術進步甚大，能源轉型的確可望帶動一波投資熱潮，但除此之外，疫前壓抑利率的同一批因素看來不會消失。

克魯曼的結論是，疫前的低利率並非「人為」的，而是「自然」的。一旦當前通膨勁揚的時期結束，難以想像有任何力量能繼續推升「自然利率」。因此，低利率時代或許尚未落幕。