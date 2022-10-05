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美股期指聯袂下跌 回吐前兩天漲幅

編譯王巧文／綜合外電
道瓊期指5日早上跌逾290點或0.96%，標普500期指滑落0.98%，那斯達克100期指挫跌逾1%。路透
道瓊期指5日早上跌逾290點或0.96%，標普500期指滑落0.98%，那斯達克100期指挫跌逾1%。路透

美股期指5日聯袂下跌，回吐前兩個交易日的漲幅。剛出爐的「小非農」ADP就業報告顯示，美國民間企業9月增聘人數穩定成長，且超越市場預期，反映勞工市場吃緊，聘僱狀況依然強勁。

道瓊期指跌逾290點或0.96%，標普500期指滑落0.98%，那斯達克100期指挫跌逾1%。

美股期指扭轉前幾日的上漲趨勢，道瓊期指4日收漲約825點，標普500及那斯達克期指分別漲逾3.1％，標普500期指更寫下兩年來的最佳雙日表現。

ADP公布，美國民間企業9月聘僱人數增加20.8萬人，從8月的18.5萬人成長，且大幅優於市場預期的20萬人。

就企業規模而言，中型企業增聘人數最多。就產業別來看，貿易、運輸及公用事業領域增聘最多員工，合計增加14.7萬人。製造業裁減1.3萬名員工，自然資源業及礦業流失1.6萬個工作，金融業裁減1.6萬人。

根據ADP的報告，勞工年薪較去年同期上漲7.8％，但換工作者的年薪漲幅中位數為15.7％，從8月的16.2％下降，為ADP自三年前追蹤此數據來的最大降幅。

交易員仍靜候周五（7日）發布非農就業報告。

就業 那斯達克 勞工

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