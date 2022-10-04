道指2天漲1500點 史指走勢2年最佳

因華爾街前一交易日大幅反彈，加上債券殖利率 繼續下跌，美股4日繼續飆升。

道瓊工業平均指數 上漲825.43點或2.8%至3萬316.32點。史坦普500指數上漲112.5點或3.06%至3790.93點。那斯達克綜合指數上漲360.97點或3.34%至1萬1176.41點。

4日的上漲也使史指本周上漲5.7%，創2020年3月以來最大的兩日漲幅。

本月開局強勁，自9月和上季的迅速下跌中緩和下來。3日道指上漲約765點，創6月24日以來的最佳單日表現。史指上漲約2.6%，創7月27日以來最大單日漲幅，那指上漲2.3%。

瑞銀全球財富管理投資 海菲勒(Mark Haefele)表示：「在9月下跌超過9%並將今年來跌幅擴大至30日收盤時的近25%之後，我們認為史指看來已經超賣。」「此外，上周的部分拋售壓力可能是由季末的再平衡推動的，現在已經結束。」

他說，「由於對股市的情緒已經非常疲軟，預計會出現周期性反彈。」「但市場可能在短期內保持波動，主要受通膨和政策利率預期的推動。」

隨著美國國債殖利率從逾10年高點回落，過去兩個交易日的情緒有所改善。10年期美國國債殖利率4日約為3.63%，低於上周一度超過4%的水平。盤中更一度跌破3.6%。

瑞士信貸收盤上漲12%，也使股市情緒得到提振。本周初，人們對該行的財務狀況感到擔憂。該行表示將在發布第3季財報數據的同時提供其策略的更新。

其他值得注意的股票方面，在馬斯克改變主意並同意以每股54.2元的商定價格收購社交媒體巨頭後，推特上漲22.24%。

在職位空缺數據顯示勞動市場疲軟，導致一些交易員押注Fed可能會比預期更早退出激進的緊縮政策，美股漲勢也獲得支撐。

不過，Neuberger Berman財富顧問克羅富特(Holly Newman Kroft)指出，目前的反彈「與今年夏天的反彈沒有什麼不同」，「人們喜歡抓住好消息，但在Fed發出訊號表明將停止升息之前，這個市場不會出現復甦，而且在通膨開始下降之前不會發生這種情況。」

另一個有助於股市走勢的因素可能是美元小幅走軟，連續第5天下跌。DXY美元貨幣指數在晚盤下跌1.5%至110.06。上周該指數一度高達114.78，當時市場擔心英國政府債券市場會出現崩盤。

英鎊和歐元兌美元匯率均上揚超過1%。美元兌日元也下跌。

史指中有97%的股票在過去5個交易日內上漲3天，是至少2000年以來首次出現如此強勁的動能。

根據Susquehanna資料，投資人通常會在乎97%的門檻，因為它可能預示著回調即將到來。不含上周在內，本周是自2015年8月25日以來史指97%成分股在過去5個交易日中2天首次上漲。

eToro美國投資分析師考克斯(Callie Cox)表示，雖然本周的反彈「有點像恐慌式」，但它可能會再次反彈，類似於今年稍早時從6月低點反彈那樣。

她說，「在經歷過艱難的幾周後，多頭重新開始發揮作用。」「然而，有趣的是，我們只在熊市深處或觸底後不久才會看到如此幅度的反彈。」

考克斯指出，「人們不得不懷疑是否正在為類似7月的反彈做好準備。」「不管怎樣，這個月感覺就像是熊市要確定未來走向。」自10月開始後「開始獲得定期經濟數據，包括更新的就業和通膨數據，還有財報季的開始、期中選舉和Fed會議前的最後階段」。

她還警告，「良好的波動性仍然是波動性，它可能會誘使你對投資組合做出快速決策。」