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澳洲央行開放慢貨幣緊縮第一槍？全球股市勁揚

編譯林聰毅／綜合外電
隨著澳洲央行4日的升息幅度僅為外界預期的一半，投資人押注各國央行將被迫放慢貨幣緊縮步伐，全球股市應聲上漲。路透
隨著澳洲央行4日的升息幅度僅為外界預期的一半，投資人押注各國央行將被迫放慢貨幣緊縮步伐，全球股市應聲上漲。路透

隨著澳洲央行升息幅度僅為外界預期的一半，投資人押注各國央行將被迫放慢貨幣緊縮步伐，全球股市4日延續前市漲勢，亞股大盤勁升2.4%，創3月以來最大漲幅，歐股和美股期指均大步走高。

道瓊期指4日在美股盤前大漲490點，漲幅1.37%，標普500和那斯達克期指分別漲1.67%和2.1%。道瓊歐洲Stoxx 600指數勁升2.34%，連續第三個交易日走高。法、德股市大盤指數均大漲逾3%；MSCI亞太指數一度漲2.4%。美元走軟。

在聯準會（Fed）升息3個百分點開始影響經濟後，投資人認為美國製造業數據比預期弱，支持了聯準會的鴿派傾向。貨幣市場現在認為，聯邦資金利率將於明年3月觸頂，約在4.5%以下。

由於澳洲央行4日宣布只升息1碼，升幅只有外界預期的一半，因此愈來愈多人臆測，這波全球「破壞性」貨幣緊縮浪潮即將結束。

SPI資產管理公司的執行合夥人殷尼斯（Stephen Innes）在報告中說，雖然澳洲央行沒有說要提前降息，但它提供了最近幾周退出更極端鷹派立場的可能性。

貨幣市場也暗示，聯準會在明年3月之前最多再升息125個基點，而上月第三度升息3碼後的市場預期是將再升息165個基點。升息預期下降激勵美國公債價格4日反彈，10年期公債殖利率下跌6個基點，而2年期公債殖利率一度跌破4%大關。

升息 殖利率 央行

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